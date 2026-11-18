El capitán de la Selección Mexicana explicó su intervención ante Jamaica, el peso del gafete y la presión del equipo

Erik Lira fue uno de los protagonistas del triunfo de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Jamaica, resultado que permitió al equipo de Rafa Márquez avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-27. Sin embargo, antes de que Jesús ‘Tecatito’ Corona marcara el gol de la clasificación, el capitán evitó una anotación que pudo cambiar la eliminatoria. El mediocampista de Cruz Azul protagonizó una cobertura defensiva ante Renaldo Cephas, cuando el delantero jamaicano había superado al guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel. Después del encuentro, Lira reveló qué pasó por su cabeza durante aquella acción.

La jugada en la que evitó el gol de Jamaica

“Eso fue puro corazón. Mientras pasaba, pensaba: ‘No me puede hacer el gol’. Es algo que nos representa. Me tocó hacerlo a mí, pero representa a todo un país, a los 11 guerreros que están adentro. No quiero dejar a ninguno: a toda la convocatoria, a todo el cuerpo técnico. Esa jugada habla de que queremos siempre más y de que estamos listos para hacer grandes cosas”, declaró el futbolista mexicano. La intervención ocurrió al minuto 24, después de un contragolpe que dejó a Cephas con la posibilidad de marcar. Lira recuperó el balón dentro del área y evitó que Jamaica ampliara su ventaja en el marcador global, antes de que México consiguiera la anotación de la victoria.

Erik Lira y el orgullo de portar el gafete de la Selección Mexicana

El mediocampista también habló sobre la responsabilidad de ser capitán de la Selección Mexicana, una función que asumió en el partido disputado en el Gigante de Acero. Para el jugador, la recuperación defensiva representó una muestra de su manera de competir y de asumir el liderazgo dentro del campo. “Muy orgulloso. Es algo que habla no solamente de un partido o de llevar el gafete. Cualquiera de mis compañeros puede llevar el gafete. Hoy me tocó a mí y lo asumo con esa responsabilidad. Esa jugada me lo demuestra: ese soy yo. No puedo fingir cómo soy. Estoy contento de ganar y estamos pensando en lo que viene”, aseguró.

El futbolista de Cruz Azul reconoció que Jamaica representó una exigencia importante para el conjunto nacional, especialmente por las condiciones físicas que impuso durante los dos enfrentamientos de cuartos de final. El combinado caribeño llegó a Monterrey con una ventaja de 3-2 y obligó a México a buscar la remontada. “Jamaica es un equipo muy bueno, tiene muchas individualidades y sabíamos que el partido iba a ser así de ríspido y de complicado, pero jugando como equipo y como nosotros somos, supimos llevarlo adelante”, explicó el capitán, quien destacó el trabajo colectivo como uno de los factores para conseguir el resultado.

Lira reconoce la presión que enfrentaba México antes de eliminar a Jamaica

La victoria también representó una liberación de la presión que acompañaba a la Selección Mexicana, después de una serie de resultados que habían generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo de Rafa Márquez. El triunfo permitió asegurar un lugar en el Final Four y mantener la defensa del título de la Nations League. “Muy fortalecidos. Era muy importante ganar el partido de hoy, liberar un poco esa presión. Ahora hay que cambiar el chip, pero podríamos decir que estamos muy fuertes después de este partido, de esta victoria”, expresó Lira, quien reconoció la importancia anímica de superar la eliminatoria.

El siguiente desafío de la Selección Mexicana será Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League, programadas para el 25 de marzo de 2027 en Los Ángeles. El capitán reconoció que el equipo todavía necesita aprovechar mejor el tiempo de trabajo para reflejar lo que busca el cuerpo técnico. “Sin duda. Era importante esta victoria. Si bien no tenemos tanto tiempo de trabajo, es complicado a veces plasmarlo, pero creo que por momentos se demostró lo que esta Selección Mexicana quiere. Estoy seguro de que falta mucho. Vamos a ver ahora en marzo, pero va a ser un lindo encuentro”, señaló.

Jesús Orozco respalda a Rafa Márquez y reconoce que México todavía debe mejorar

Jesús Orozco Chiquete respaldó la continuidad de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana después de la victoria por 1-0 sobre Jamaica, resultado que permitió al Tricolor avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League. El defensor de Cruz Azul pidió tiempo para el cuerpo técnico y destacó que el equipo cumplió con el objetivo de la eliminatoria. “Yo creo que hay que darle tiempo a Rafa. Estamos con él y con su cuerpo técnico. Hoy era importante ganar y se cumplió con el objetivo”, declaró tras el encuentro en el Gigante de Acero.

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Sobre su participación, Chiquete aseguró que se mantiene preparado para responder cuando reciba una oportunidad y destacó el desempeño colectivo ante Jamaica. “La verdad, contento. Creo que al final uno se prepara para esto. Soy un jugador profesional y siempre estoy mentalizado para jugar. Contento por la actuación de hoy y del equipo”, expresó el futbolista mexicano.

Sin embargo, el zaguero reconoció que la victoria no significa que los problemas de funcionamiento estén resueltos y señaló que todavía existen aspectos por corregir antes de enfrentar a Estados Unidos en el Final Four. “Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas. Hay que seguir trabajando, seguir puliendo cosas, pero hoy sí vi mejoría. Por lapsos del partido vi una mejoría del equipo y al final eso es lo importante”, afirmó Chiquete, quien destacó los avances mostrados por la Selección Mexicana durante el encuentro.