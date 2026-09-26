¿En alerta? El campo del Maracaná genera dudas antes del Cowboys vs Ravens

La NFL y la NFLPA enviaron especialistas para evaluar el terreno de juego y realizaron trabajos de refuerzo antes del partido en Río de Janeiro

La NFL tiene dudas del campo del Maracaná | IMAGN IMAGES via Reuters

La NFL realizó trabajos en el campo del Estadio Maracaná antes del partido entre Dallas Cowboys y Baltimore Ravens, que se disputará este domingo 27 de septiembre en Río de Janeiro. La superficie fue evaluada durante los últimos días por especialistas de la liga y de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA).

JC Tretter, director ejecutivo de la NFLPA, explicó que los expertos detectaron aspectos relacionados con la estabilidad y la tracción del terreno, por lo que recomendaron realizar trabajos antes del encuentro. “Según la evaluación de nuestros expertos, el campo necesitaba una mejor tracción y estabilidad”, señaló Tretter en un comunicado.

Los especialistas recomendaron reforzar las uniones de la superficie y llevaron equipo para realizar trabajos adicionales en distintas zonas del terreno. La evaluación continuará hasta el inicio del partido.

NFL mantiene el partido en el Maracaná

Las condiciones del terreno comenzaron a generar cuestionamientos después de que jugadores de fútbol que utilizan el Maracaná expresaran preocupaciones sobre el estado del césped durante la semana previa al encuentro de NFL.

Nick Pappas, director de campos de la NFL, explicó que la liga ha seguido de cerca las condiciones provocadas por las lluvias registradas en Río de Janeiro durante las últimas semanas. Pappas señaló que el organismo no ha mantenido conversaciones sobre un cambio de sede y aseguró que las condiciones pueden ser atendidas por los responsables del terreno.

Los Cowboys y Ravens llegaron a Brasil el jueves por la noche y realizaron sus primeros entrenamientos en territorio brasileño el viernes. Ambos equipos tendrán contacto directo con el campo del Maracaná durante los recorridos programados para el sábado.

Tretter explicó que la preocupación inicial estaba relacionada con la posibilidad de encontrar un terreno con zonas sueltas o irregulares que pudieran provocar resbalones durante el encuentro.

El representante de la NFLPA señaló que las condiciones del campo no solo deben evaluarse desde el punto de vista de la seguridad, sino también considerando el desempeño de los jugadores durante el partido. “Los jugadores deberían poder rendir al nivel que esperan de sí mismos y que los aficionados esperan de ellos”, explicó.

De acuerdo con Tretter, una superficie con poca estabilidad puede afectar la manera en que los jugadores ejecutan sus movimientos, incluso si el riesgo de lesión no aumenta de manera significativa.

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Jugadores esperan las condiciones del terreno

Los cuestionamientos sobre el césped del Maracaná comenzaron días antes del encuentro después de que futbolistas profesionales manifestaran su preocupación por el estado de la cancha.

El safety de Baltimore, Kyle Hamilton, también habló sobre la situación antes de viajar a Brasil y señaló que espera conocer directamente las condiciones del campo antes de emitir una valoración. “Hay muchas cosas que se están diciendo ahora mismo, así que veremos”, comentó.

Hamilton agregó que la seguridad de los jugadores debe ser una prioridad para la liga y que confía en que los responsables del encuentro trabajarán para garantizar las condiciones necesarias.

Cowboys y Ravens realizarán su reconocimiento del Maracaná antes de disputar el partido del domingo, mientras la NFL y la NFLPA continuarán supervisando el terreno hasta el momento del kickoff.