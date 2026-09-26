Sam Darnold regresa tras su lesión y será titular de Seahawks ante Commanders

El quarterback volverá al campo después de perderse gran parte de las dos primeras jornadas, mientras Seattle tendrá bajas en su secundaria

Sam Darnold sería titular con los Seahawks | IMAGN IMAGES via Reuters

Sam Darnold volverá al puesto de quarterback titular de los Seattle Seahawks este domingo frente a los Washington Commanders, después de perderse las dos primeras jornadas por una lesión en el glúteo que sufrió durante el inicio de la temporada.

El entrenador Mike Macdonald confirmó que Darnold está listo para regresar al campo, aunque Seattle tendrá dos bajas en su secundaria, ya que Julian Love y Ty Okada fueron descartados para el encuentro.

Darnold comenzó la semana con participación limitada en los entrenamientos, pero trabajó a plenitud durante jueves y viernes. El quarterback señaló durante la semana que en un primer momento llegó a pensar que la lesión podía dejarlo fuera de la temporada. “Sam va a jugar y está listo para hacerlo. Ha hecho un gran trabajo”, explicó Macdonald.

El quarterback sufrió la lesión en la quinta jugada del partido inaugural frente a los New England Patriots, situación que lo obligó a abandonar el encuentro. En su ausencia, Drew Lock tomó los controles y condujo a Seattle a un inicio de temporada con dos victorias, incluida la conseguida ante los Arizona Cardinals.

Macdonald explicó que la recuperación de Darnold avanzó de acuerdo con una evolución diferente a la que inicialmente se esperaba. “Simplemente verlo con confianza en las cosas que ha estado haciendo. Ha sido muy positivo y dice que se siente muy bien. Se ve bien, así que vamos a seguir adelante”, comentó.

Con Darnold nuevamente disponible, Seattle podrá contar con el quarterback que comenzó la temporada como titular para enfrentar a Washington.

Seahawks pierde a sus dos titulares

Mientras Darnold regresa, Seattle tendrá que modificar su secundaria. Julian Love y Ty Okada fueron descartados para el partido ante Commanders. Okada continúa fuera debido a una lesión en el tendón de la corva y Rodney Thomas II realizará su tercera apertura consecutiva en su lugar.

Por su parte, Love apareció en el reporte de lesiones después de sufrir una molestia en la pantorrilla. No participó en los entrenamientos del jueves ni viernes y Macdonald señaló que todavía no sabe cuánto tiempo permanecerá fuera. AJ Finley será el encargado de ocupar su lugar como titular. Será su primera apertura desde que llegó a la NFL como agente libre no seleccionado en el Draft de 2023.

Finley se perdió la temporada pasada después de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior durante el campamento de los Chargers. El defensivo llegó a Seattle tras ser reclamado de waivers en noviembre de 2024.

Macdonald explicó que la oportunidad representa un paso dentro del proceso de recuperación del jugador. “Cuando AJ consiguió la intercepción en el campamento, pensé en el camino que ha recorrido durante el último año y en cómo ha recuperado su cuerpo y su movimiento. Tuvo un gran entrenamiento. Está concentrado, tiene buena comunicación y habilidades con el balón”, señaló.

Nick Emmanwori y Jadarian Price están disponibles

Seattle también recibió noticias sobre otros jugadores que habían aparecido en el reporte de lesiones. Nick Emmanwori participó por tercer día consecutivo de manera completa. El safety regresó recientemente después de una cirugía en el tobillo realizada en julio y se espera que tenga una mayor carga de trabajo ante Washington.

Por otro lado, el corredor novato Jadarian Price también completó el entrenamiento del viernes después de haber trabajado de manera limitada durante miércoles y jueves por una lesión en el pecho y el hombro.

Price fue titular en los dos primeros partidos de la temporada y estará disponible para el encuentro del domingo.

El corredor Zach Charbonnet, quien compartió la titularidad la temporada pasada, todavía deberá permanecer fuera al menos dos partidos más mientras se encuentra en la lista de físicamente incapacitados para jugar. Seattle no abrió esta semana su ventana de 21 días para que pudiera regresar a los entrenamientos, aunque Macdonald señaló que existe la posibilidad de hacerlo la próxima semana. Los Seahawks llegarán así al partido ante Washington con el regreso de Darnold y modificaciones en su secundaria debido a las bajas de Love y Okada.