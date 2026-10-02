Rubén García Jr y Eloy Falcón calientan motores para la final de NASCAR México Series 2026

El Autódromo de los Hermanos Rodríguez albergarán la carrera que pondrá fin a la temporada, donde se espera que más de un piloto pelee por el campeonato

La temporada 2026 de NASCAR México Series entra en su etapa decisiva, y dos de los pilotos que llegan con protagonismo al cierre son Rubén García Jr, de Team GP Canel’s, y Eloy Sebastián López, de Alpha Racing. Ambos hablaron sobre lo que esperan de la gran final que se disputará el próximo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Eloy Sebastián llega con impulso después de conquistar la primera carrera del Chase en Aguascalientes. El piloto de Alpha Racing destacó que esa victoria permitió recortar distancia frente a Rubén García y mantener abiertas sus posibilidades de pelear por el campeonato en las últimas fechas.

Rubén García Jr y Eloy Falcón podrían quedarse con el título | Claro Sports

“Fue una victoria que hemos trabajado mucho con todo el equipo de Alpha Racing y hemos trabajado para poder regresar a los primeros lugares”, explicó Sebastián, quien también anticipó una definición cerrada. “Creo que va a ser una batalla muy buena la que vamos a tener”, aseguró al referirse directamente a la competencia con García Jr.

El piloto oaxaqueño también celebró que la última carrera del año se celebre en la Ciudad de México. “Se definirá el campeón en esta pista”, señaló, al tiempo que recordó el ambiente vivido recientemente en Aguascalientes y expresó su deseo de que el Autódromo Hermanos Rodríguez registre una respuesta similar por parte de la afición.

Por su parte, Rubén García Jr reconoció que correr una final en el circuito capitalino representa una situación distinta por la cantidad de variables que suelen aparecer durante la competencia. “Cada que corremos en el Autódromo Hermanos Rodríguez una final, yo subo frío porque nunca es una final normal”, expresó el piloto de Team GP Canel’s.

García Jr sabe lo que significa disputar un título hasta las últimas vueltas. El mexicano recordó que ya le ha tocado vivir ambos escenarios en el Hermanos Rodríguez: perder un campeonato en el último giro y también conquistarlo en los instantes finales, una experiencia que eleva la tensión de cara a noviembre.

“Da vuelta mil veces el panorama durante la carrera. Seguramente este año no va a ser excepción”, afirmó. Rubén también reconoció que el triunfo de Eloy en Aguascalientes redujo la diferencia entre ambos, por lo que buscará aprovechar las dos fechas previas para llegar a la final con mayor margen. “Me gustaría llegar con un colchoncito a la final”, sentenció.

MÁS INFORMACIÓN: NASCAR México Series cancela carrera en Monterrey por condiciones climáticas

Rubén García Jr y Eloy Sebastián anticipan una final con varios aspirantes al campeonato

Rubén García Jr considera que el escenario de puntos podría permitir que más de dos pilotos lleguen con posibilidades matemáticas al 8 de noviembre. “Seguramente saldremos todavía dos o tres con probabilidades de pelear por el campeonato”, explicó, una situación que podría llevar la definición de NASCAR México Series hasta las últimas vueltas.

Eloy Sebastián también apuntó a una competencia cerrada y destacó que el óvalo del Autódromo Hermanos Rodríguez suele producir carreras con cambios constantes. Su objetivo será mantener el momento conseguido en Aguascalientes y aprovechar cualquier oportunidad para reducir la diferencia en la clasificación.

Además del título en juego, ambos pilotos aprovecharon para invitar a los aficionados a seguir la carrera. Sebastián fue directo al señalar: “No se lo pueden perder por Claro Sports”, mientras García Jr. añadió que “las carreras van a estar buenísimas” por la cantidad de cosas que estarán en juego en el cierre de la temporada.

La gran final de NASCAR México Series 2026 se disputará el domingo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La carrera podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con el campeonato como principal atractivo de la jornada.