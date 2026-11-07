¡Final de infarto! Borregos Guadalajara vence a Borregos CCM y consigue su boleto a los Playoffs de la ONEFA 2026

El equipo tapatío revirtió una desventaja de cinco puntos en los últimos minutos y dejó a Borregos CCM sin postemporada en ONEFA

Jugadores de Borregos Guadalajara tras un touchdown | Claro Sports

Borregos Guadalajara consiguió el boleto a la postemporada de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 al derrotar 29-26 a Borregos del Campus Ciudad de México este viernes 6 de noviembre, en La Fortaleza Azul, en Zapopan, Jalisco. El triunfo clasificó al conjunto tapatío a los cuartos de final y dejó eliminado al equipo capitalino en el cierre de la temporada regular.

El encuentro de la Semana 10 definía uno de los últimos dos boletos disponibles a los playoffs. Antes del inicio, seis equipos ya habían asegurado su presencia en la fase final, mientras Guadalajara y CCM llegaban con la necesidad de sumar para continuar en la competencia. El resultado cambió el orden entre ambos aspirantes y resolvió su enfrentamiento directo a favor de los locales.

La primera anotación llegó por conducto del corredor Andrik Velasco, quien recibió un pase por el costado izquierdo para establecer el 7-0 de Borregos Guadalajara. La respuesta visitante llegó con Jorge Emilio González, quarterback de CCM, quien encontró la zona de anotación mediante un acarreo. Con el punto extra, el marcador quedó empatado 7-7.

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Guadalajara volvió a colocarse al frente con un acarreo de Diego Valencia que puso el partido 14-7. Más adelante, Braulio Ayala amplió la diferencia a 21-7 con otra anotación terrestre, una secuencia que permitió a los locales construir una ventaja de 14 puntos. CCM necesitaba responder para evitar que el encuentro se definiera antes del cierre.

La reacción de los capitalinos comenzó con el segundo touchdown por tierra de Jorge Emilio González, que redujo la diferencia a 21-13. CCM falló el punto extra y después recortó de nuevo por medio del ala cerrada Liam López, quien anotó el touchdown del 21-19. El intento de conversión de dos puntos tampoco prosperó, por lo que Guadalajara conservó la ventaja.

El marcador cambió de dueño cuando Sergio Arturo Camacho consiguió un touchdown por acarreo para Borregos CCM. Con esta jugada, los visitantes tomaron ventaja 26-21 después de haber estado abajo por 14 unidades. El equipo de la Ciudad de México pasó de perseguir el resultado a colocarse por delante, mientras Guadalajara quedó obligado a anotar para recuperar el control del partido.

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Borregos Guadalajara respondió con un touchdown y completó la conversión de dos puntos para darle la vuelta al marcador, 29-26. La serie ofensiva le devolvió la ventaja al equipo tapatío luego de la remontada de CCM. El marcador ya no sufrió modificaciones y los locales aseguraron la victoria por tres puntos, suficiente para avanzar a la postemporada de la ONEFA 2026.

La estadística final registró 439 yardas totales para Guadalajara, con 300 por tierra y 139 por aire, frente a 334 de CCM, que sumó 173 terrestres y 161 aéreas. Ambos equipos acumularon 11 castigos y dos balones perdidos; los locales cedieron 137 yardas por penalizaciones, por 101 de los visitantes. Con el 29-26, Guadalajara obtuvo su clasificación y CCM terminó fuera de los playoffs.