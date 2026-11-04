Borregos CCM vs Borregos Guadalajara en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 10 de la ONEFA 2026

Claro Sports transmitirá el encuentro que definirá un boleto a la postemporada entre dos equipos con marca de cuatro triunfos

Borregos CCM vs Borregos Guadalajara, en vivo | Claro Sports

La temporada regular de la ONEFA 2026 llega a su última jornada con un enfrentamiento que definirá uno de los boletos a los playoffs. Borregos Ciudad de México y Borregos Guadalajara se medirán en la Semana 10 de la Conferencia de los 14 Grandes, en un partido entre dos representativos del Tecnológico de Monterrey que comparten una marca de cuatro victorias y cuatro derrotas y necesitan sumar un triunfo para continuar en la competencia.

Borregos CCM llega con dos victorias consecutivas, incluida la obtenida por 17-16 ante Linces UVM en la Semana 9. Por su parte, Borregos Guadalajara acumula dos derrotas seguidas, frente a Borregos CEM y Auténticos Tigres, resultados que complicaron su posición en la clasificación. Con seis equipos instalados en la postemporada y dos lugares disponibles, ambos conjuntos afrontan un encuentro que puede definir su continuidad en la Liga Mayor de la ONEFA 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Borregos CCM vs Borregos Guadalajara por la Semana 10 de la ONEFA 2026?

El partido entre Borregos Ciudad de México y Borregos Guadalajara se disputará el viernes 6 de noviembre de 2026, en el estadio La Fortaleza Azul, ubicado en Zapopan, Jalisco, sede del conjunto tapatío. El enfrentamiento forma parte de la décima y última semana del calendario regular de la ONEFA, que contempla nueve compromisos para cada equipo antes de definir a los ocho participantes de los cuartos de final.

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La victoria permitirá al ganador asegurar su clasificación a los playoffs, mientras que el panorama del perdedor dependerá de su situación en los criterios de desempate y del resultado de Burros Blancos del IPN frente a Leones Anáhuac Cancún. El conjunto capitalino ocupa actualmente el octavo puesto de la clasificación, mientras que Guadalajara se encuentra en el noveno lugar. Ambos suman cuatro triunfos y cuatro derrotas, por lo que el duelo tendrá consecuencias directas en la tabla general.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos CCM vs Borregos Guadalajara: canales de TV y transmisión online

El Borregos CCM vs Borregos Guadalajara comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 6 de noviembre. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que incluye la cobertura del fútbol americano universitario mexicano durante la temporada 2026.

Claro Sports es la opción de transmisión confirmada para este compromiso de la ONEFA, por lo que los seguidores de ambos equipos podrán consultar su programación para acceder a la cobertura desde televisión o dispositivos digitales. La agenda disponible no especifica todavía un número de canal de televisión ni un enlace exclusivo para el partido. La transmisión forma parte de la cobertura de Claro Sports de los encuentros de Borregos del Tecnológico de Monterrey, con actividad durante la temporada regular y la postemporada.

Antecedentes del Borregos CCM vs Borregos Guadalajara y últimos cinco resultados en la ONEFA

Los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos registran una victoria por lado. En la temporada 2024, Borregos Guadalajara se impuso 35-17 en la primera semana del campeonato, mientras que en 2025 el conjunto capitalino respondió con un triunfo de 20-10, correspondiente a la segunda jornada. Ahora volverán a enfrentarse con la clasificación a los playoffs como objetivo, después de que el Tec Ciudad de México alcanzara las semifinales en la campaña anterior.

En sus últimos cinco compromisos de la ONEFA 2026, ambos equipos registran tres victorias y dos derrotas, aunque llegan con tendencias distintas. Borregos CCM superó a Zorros CETYS y Linces UVM en sus dos apariciones más recientes, mientras que Guadalajara perdió ante Borregos CEM y Auténticos Tigres después de conseguir cuatro triunfos consecutivos entre las semanas 2 y 6.