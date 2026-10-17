Sebastián Rodríguez conquista Yucatán y logra su primera victoria en la Trucks México Series

El novato aprovechó el error de Bob Espinoza para conquistar su primera victoria en la Trucks México Series; Valeria Aranda fue segunda

El estreno del Autódromo de Yucatán entregó una carrera caótica, estratégica y con un ganador inédito. Sebastián Rodríguez se llevó la novena fecha de la Trucks México Series y consiguió la primera victoria de su carrera, después de sobrevivir a una prueba marcada por el intenso calor, el desgaste de neumáticos y los incidentes entre varios de los protagonistas del Chase.

La competencia, reducida a un sprint de 20 vueltas tras la cancelación previa en Monterrey, comenzó con Bob Espinoza desde la pole position y Carlos “Tiburón” Novelo a su lado. El líder del campeonato defendió la primera posición en el arranque, mientras Santi Cruz se lanzó inmediatamente al ataque. Novelo perdió terreno después de pisar la tierra y Rodríguez, que había partido quinto, comenzó a abrirse camino hacia la punta.

Espinoza, Cruz, Rodríguez y Jan Philip Krul formaron rápidamente el grupo principal, pero el momento que cambió la primera parte de la carrera llegó en la vuelta cinco. Cruz intentó superar a Espinoza con una frenada tardía en la primera curva y Rodríguez aprovechó la batalla entre ambos para lanzarse por el interior y completar un espectacular doble rebase. El novato tomó el liderato y ya no lo soltó hasta el final del Stage.

Rodríguez cruzó primero al término de la vuelta ocho para quedarse con sus primeros cinco puntos de Stage de la temporada, seguido por Cruz, Espinosa, Krul y Novelo. Una bandera amarilla llevó entonces a todo el grupo a los pits para el cambio obligatorio de neumáticos, donde Cruz recuperó la primera posición gracias al trabajo de su equipo, mientras Novelo perdió numerosas posiciones después de una complicada detención.

El reinicio volvió a modificar el orden. Espinoza atacó a Cruz antes de la primera curva y recuperó el liderato, en una maniobra que obligó a su rival a salir momentáneamente hacia el pasto. Rodríguez, por su parte, comenzó a soltar humo debido al roce de la carrocería con uno de sus neumáticos traseros, pero consiguió mantener la camioneta bajo control y seguir dentro de la pelea.

La carrera dio su giro definitivo en las últimas vueltas. Espinoza perdió el control de la parte trasera de su camioneta en una zona de frenada y Santi Cruz, que llegaba detrás sin espacio suficiente para evitarlo, terminó impactándolo. El contacto dañó seriamente la camioneta de Cruz y sacó a los dos contendientes de la lucha por la victoria. Rodríguez encontró entonces el camino despejado hacia el triunfo.

Mientras el novato administraba su ventaja, Valeria Aranda protagonizó una de las grandes remontadas de la jornada. Después de haber caído hasta el decimotercer puesto por problemas al comienzo de la carrera, recuperó terreno hasta alcanzar a Krul en la pelea por la segunda posición. En la última vuelta, ambos llevaron su duelo al límite: Krul cerró la trayectoria y Aranda mantuvo el acelerador a fondo para quitarse de encima a su rival y completar el rebase, provocando un cierre caótico y accidentado.

Sin amenazas en los metros finales, Rodríguez recibió la bandera a cuadros y celebró su primera victoria en la Trucks México Series con Dynamic Motorsport, un resultado que además lo impulsa en la pelea del Chase. Valeria Aranda cerró su extraordinaria recuperación con el segundo puesto y Jan Philip Krul completó el podio, cruzando la línea mientras hacia un trompo. Este domingo 18 de octubre, la Trucks disputará su segunda fecha en Yucatán, una carrera completa que tendrá implicaciones importantes en la lucha por el campeonato y que podrás seguir en la multiplataforma de Claro Sports.