Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Aurora por la jornada 21 del Torneo Apertura de Guatemala.

Marquense vs Aurora, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Marquense vs Aurora FC! Ambos equipos se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro tendrá importancia en la lucha por los últimos puestos de clasificación a la fase final. Desde Claro Sports te llevamos todas las incidencias del partido, las alineaciones, los goles y el resultado en tiempo real.

Marquense llega a este compromiso en la décima posición con 25 puntos en 20 partidos disputados. Los Leones vienen de perder 2-0 frente a San Pedro FC y necesitan recuperarse para mantener sus posibilidades de clasificación. El conjunto de San Marcos buscará aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos que le permitan superar a Aurora FC en la tabla y acercarse a los seis primeros lugares.

Por su parte, Aurora FC ocupa el octavo puesto con 25 unidades en 19 encuentros disputados. El equipo aurinegro llega después de caer 1-0 ante Mixco y necesita volver al triunfo en la recta final de la fase regular. Una victoria como visitante le permitiría alcanzar los 28 puntos y mejorar su posición en la clasificación, en un enfrentamiento directo ante otro equipo que también busca ingresar a la siguiente fase del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Aurora hoy domingo 22 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Marquense y Aurora será el domingo 22 de noviembre a las 19:10 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Marquense vs Aurora para la jornada 21, al momento

Marquense no podrá contar con Fernando Fuentes, expulsado en la última jornada, mientras que Aurora tendrá todos los jugadores disponibles para este partido de la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fernando Banegas y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense : Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Keyner Agustín, Elías Vásquez, Marco Rodas, David Chuc (C), Brandon De León, Yordin Hernández, Denilson Ochaeta, Edwin Castillo, Alexis Matta. DT : Fernando Banegas

: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Keyner Agustín, Elías Vásquez, Marco Rodas, David Chuc (C), Brandon De León, Yordin Hernández, Denilson Ochaeta, Edwin Castillo, Alexis Matta. : Fernando Banegas Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, Luis Aguilar, José Grajeda, Daniel Baján (C), José Luis Vivas, Andrés Echeverría, Paulo Motta. DT: Saúl Phillip

Antecedentes del Marquense vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Aurora:

19 de septiembre de 2026 | Aurora 1-0 Marquense | Torneo Apertura

15 de abril de 2026 | Aurora 0-1 Marquense | Torneo Clausura

26 de febrero de 2026 | Marquense 0-0 Aurora | Torneo Clausura

12 de octubre de 2026 | Marquense 1-1 Aurroa | Torneo Apertura

3 de agosto de 2026 | Aurora 1.1 Marquense | Torneo Apertura

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