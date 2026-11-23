El liniero de Arizona destacó la pasión de la afición mexicana y aseguró que el país tiene talento para todos los niveles de la NFL

Para Will Hernández, exjugador de los Arizona Cardinals, volver a México representa mucho más que disputar un partido de temporada regular. El liniero ofensivo de los Arizona Cardinals reconoció que pisar nuevamente uno de los escenarios deportivos más importantes del país significa unir dos partes fundamentales de su vida: sus raíces mexicanas y una carrera que ya suma ocho temporadas dentro de la NFL.

El jugador no escondió la emoción de estar nuevamente en territorio mexicano para el duelo que enfrentará a los Minnesota Vikings ante los San Francisco 49ers y destacó el significado que tiene practicar el deporte que más ama frente a una afición que vive el fútbol americano con intensidad. Hernández considera que la relación entre México y la NFL ha alcanzado un punto en el que incluso puede imaginarse una franquicia permanente en el país.

La pasión del público, la historia del estadio y el crecimiento internacional de la liga fueron algunos de los temas que abordó antes del encuentro. Hernández también recordó la visita de Arizona en 2022 y dejó claro que, aunque una lesión le impidió jugar entonces, la experiencia quedó marcada por el ambiente que encontró en la Ciudad de México.

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Will Hernández vive la unión de “dos mundos” con la NFL en México

Hernández describió su regreso como una experiencia difícil de imaginar cuando comenzó su carrera profesional. Para él, jugar en México significa reunir en un mismo escenario su identidad y la liga en la que ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria.

“México para mí es muy bonito, especialmente poder jugar el deporte que más amo. Para mí son dos mundos que se juntaron y nunca pensé que iba a ser posible, la NFL y México. Ahora estamos aquí jugando en el mero mero Estadio Azteca y no puedo estar más feliz”, aseguró en entrevista exclusiva para Claro Sports.

El liniero también recordó lo vivido durante la visita de los Cardinals en 2022. En aquella ocasión no pudo participar debido a una lesión, pero el ambiente alrededor del partido quedó grabado en su memoria.

“Primeramente recuerdo toda la pasión que tenía el aficionado. Todos estaban al 100 todo el partido y me encantó. Así es exactamente como se debería recibir a dos equipos. Y te digo que eso afecta a todos los jugadores; todos amaron eso. Todos me estaban diciendo cuánta energía sintieron y que este partido fue diferente”, explicó.

La experiencia mexicana, sin embargo, no quedó limitada a lo ocurrido dentro del campo. Hernández también recordó uno de los elementos más característicos de cualquier visita a la capital.

“Segundo, el olor de esos tacos que están todo alrededor de este estadio, eso no se puede olvidar. Y al fin de todo, bro, me encantó todo el ambiente”, agregó.

El peso histórico del Estadio Azteca también emociona a Will Hernández

Hernández destacó además la historia del inmueble y la cantidad de figuras que han pasado por su cancha. Para el jugador de Arizona, participar en un partido de NFL en este escenario añade una dimensión especial al encuentro.

“Aquí es simplemente donde vienen los mejores de los mejores. Tanto tiempo que ha estado aquí este estadio, al fin del día, es un honor poder jugar aquí. Tantas leyendas que jugaron, más leyendas que cualquiera que está aquí hoy en este día y pues es un honor para mí poder ser parte de esto”, señaló.

La relevancia del recinto también se relaciona con la historia de la NFL en México, un país que ha recibido partidos oficiales de temporada regular y que mantiene una conexión especial con la liga.

Will Hernández ve a México con argumentos para tener una franquicia de la NFL

La expansión internacional de la NFL también apareció en la conversación. Hernández fue cuestionado sobre la posibilidad de que México cuente algún día con un equipo permanente y su respuesta fue contundente.

“Claro que sí y eso es lo que yo he estado diciendo y escuchando todo este tiempo desde que empecé a jugar en la NFL, porque una cosa es cierta: los mexicanos pertenecemos en la NFL como jugadores, como entrenadores, como cualquier trabajo que queramos hacer”, afirmó.

Para el liniero, las características que exige el fútbol americano coinciden con cualidades que identifica directamente con los mexicanos.

“Algo que he notado en esta liga en los ocho años que he estado jugando es que este deporte se trata de garra, de mentalidad y de corazón, y eso lo grita el mexicano por mucho”, añadió.

Hernández llega así al partido con una motivación adicional. Más allá del resultado, volver a jugar en México representa para él una oportunidad de reforzar el vínculo entre la NFL y el país, tanto dentro del campo como entre una afición que vuelve a recibir a la liga con el mismo entusiasmo que él recordó de visitas anteriores.