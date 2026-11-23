El Rebaño Sagrado no enfrentaba una Liguilla del fútbol mexicano como líder desde hace 15 años

Las Chivas derrotan a Cruz Azul y es líder del Apertura 2026 | Imago7

Las Chivas siguen soñando en grande en el torneo. El Guadalajara se mantiene firme en su objetivo de volver a ser campeón en el fútbol mexicano y así lo demostró este domingo al vencer 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron, con lo que le arrebató el liderato a La Máquina, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Un resultado que le permitirá encarar la Liguilla en la cima de la tabla general, algo que no lograba hacer desde hace 15 años, en el Apertura 2011.

El partido entre el Rebaño Sagrado y La Máquina inició con mucha intensidad por la importancia de quedarse con el liderato del certamen. Los Rojiblancos fueron los que tomaron la iniciativa desde los primeros instantes al ir en busca del gol.

El Guadalajara lo intentó con un par de llegadas por los costados, siendo esta estrategia su mayor fortaleza durante el primer tiempo. Tanto Bryan González como Richard Ledezma mandaron algunos centros, pero fueron bien marcados por Alan Mozo y Omar Campos respectivamente.

Sin embargo, la recompensa le llegó a las Chivas al minuto 21 tras un centro a segundo poste de Ledezma, que le cayó a Efraín Álvarez, conectando el esférico de primera intención para vencer a Andrés Gudiño con un disparo picado, poniendo el 1-0 parcial en el Estadio Akron.

Así fue el gol que levantó a todos los Chivahermanos de su asiento… 🎥⚽️ Espectacular volea de Efraín Álvarez para adelantar a las Chivas. 🔥 @Chivas 1-0 @CruzAzul | 🐐 🆚 🚂 #LaLigaDeLaAfición✨ | #J17 | #AP26 | #CHICAZ https://t.co/xDmevYEUMa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

El Cruz Azul respondió con un par de llegadas, siendo Gabriel Fernández el que estuvo más cerca de encontrar el empate con un disparo de larga distancia que exigió a Raúl ‘Tala’ Rangel al minuto 40, luego de lanzarse hacia su derecha para desviar la pelota hacia un costado y alejar el peligro.

En la jugada siguiente el Guadalajara armó un contragolpe tras un gran pase a profundidad hacia el Cotorro González, pero no contó con el gran recorrido de Andrés Gudiño dentro de su área, quitándole la oportunidad de marcar el segundo tanto de la tarde en la Perla Tapatía con un manotazo a ras de piso.

Por si esto fuera poco, Gudiño volvió a sufrir bajo los tres poste, luego de que Alan Mozo rechazó la pelota con la cabeza al 45, pero la estrelló en el travesaño. Por lo que habría sido un tanto en propia puerta muy doloroso para los Cementeros antes de terminar la primera mitad.

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Cruz Azul intentó reaccionar en el Estadio Akron

Al verse abajo en el marcador, el Cruz Azul intentó igualar las acciones en los primeros minutos del complemento. El Toro Fernández recibió la pelota por la banda de la derecha y con velocidad se metió al área para cederle el balón a Rodolfo Rotondi, quien se encontraba solo delante del manchón de penal. Para su mala fortuna, el argentino le dio muy abajo a la pelota y perdonó frente al arco vacío del Tala Rangel, siendo una de las fallas más escandalosas del fin de semana.

La primera acción peligrosa de las Chivas fue al 56′. Efraín Álvarez demostró su talento con el esférico y desde los linderos del área sacó un disparo cruzado al segundo poste de Gudiño, pero el guardameta se estiró lo más que pudo para evitar que la redonda se colara en la base del palo.

La defensa de Chivas evitó el empate de Cruz Azul

Cuando parecía que el Rebaño volvía a tomar las riendas del encuentro, los de La Noria armaron una buena jugada por la derecha con un pase filtrado a Agustín Palavecino, quien condujo el balón hasta meterse al área y sacó un tiro cruzado que se estrelló en el segundo poste para después alejarse de la meta del Tala Rangel, quien solo vio cómo se fue el peligro poco a poco.

Tanto Joel Huiqui como Gabriel Milito hicieron algunas modificaciones en el terreno de juego. En un inicio los cambios le ayudaron a La Máquina, que comenzó a presionar arriba y generar peligro, pero el estratega argentino mejoró al controlar el esférico de nueva cuenta para controlar el asedio de los Cementeros.

Al final, a Cruz Azul no le dio tiempo para encontrar el empate, con lo que se tuvo que conformar con la segunda posición en la tabla general, por detrás del Rebaño Sagrado, que enfrentará la Liguilla del Apertura 2026 como líder, algo que no hacía desde el Apertura 2011, hace 15 años. Bajo este orden, el Guadalajara enfrentará a Pachuca y La Máquina al León en los cuartos de final.