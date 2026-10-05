México pierde piezas ante Chile: Chucky Lozano y Mateo Chávez dejarán la concentración; Gil Mora viajó a Los Angeles

Luis Romo también presenta molestias y tiene pocas posibilidades de participar en el último amistoso de la Fecha FIFA

Selección Mexicana suma bajas antes de Chile. | Imago 7

La Selección Mexicana llegará con bajas al último partido de su gira por Estados Unidos, programado para este martes 6 de octubre frente a Chile. Rafael Márquez tendrá que ajustar su plantel después de la derrota por 3-0 ante Estados Unidos y de los problemas físicos que aparecieron durante los últimos días de concentración.

Claro Sports pudo saber que Gilberto Mora viajará con el Tricolor a Los Ángeles, donde será evaluado con la intención de determinar si puede sumar minutos contra la selección chilena. El futbolista de Xolos no estuvo disponible ante Estados Unidos después de que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo por las molestias físicas que arrastra.

El caso de Mora será uno de los puntos a seguir antes del encuentro. El mediocampista recibió un golpe en el tobillo durante el empate contra Colombia y después se sometió a estudios que no detectaron una lesión de gravedad. Más tarde volvió a entrenar con el grupo, pero quedó fuera de la convocatoria para el 3-0 ante Estados Unidos por nuevas molestias.

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Gilberto Mora viaja a Los Ángeles y busca estar disponible ante Chile

Mora había comenzado la etapa de Rafael Márquez como uno de los futbolistas con participación en el equipo. Fue titular ante Colombia y marcó el 1-1 al minuto 62, su primer gol con la Selección Mexicana mayor. Después permaneció en la banca frente a Perú y no tuvo actividad contra Estados Unidos.

Ahora viajó a California con el resto de la delegación. La intención es observar su evolución antes de tomar una decisión sobre su participación contra Chile. Por el momento no se puede asegurar que tendrá minutos, debido a que su disponibilidad dependerá de la valoración del cuerpo médico y de la decisión de Márquez.

La situación es distinta para Mateo Chávez e Hirving ‘Chucky’ Lozano, quienes romperán concentración con la Selección Mexicana. Ambos quedaron descartados para el compromiso que cerrará esta Fecha FIFA.

Mateo Chávez y Chucky Lozano no estarán contra Chile

Mateo Chávez recibió la tarjeta roja durante el segundo tiempo del partido contra Estados Unidos. El lateral viajó con el equipo a Los Ángeles, pero no podrá jugar frente a Chile por suspensión y dejaría la concentración este lunes para regresar con el AZ Alkmaar, club con el que continuará su actividad en Países Bajos.

La expulsión llegó en el minuto 67 del encuentro en Glendale. El árbitro mostró la roja después de una acción entre Chávez y Sebastian Berhalter, lo que dejó a México con diez futbolistas cuando el marcador ya favorecía al conjunto estadounidense.

Hirving Lozano tampoco continuará con el Tricolor. El atacante sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos durante la práctica del viernes 2 de octubre. Una resonancia magnética confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, situación que ya le había impedido participar contra Estados Unidos. El futbolista regresará con su club para continuar su recuperación.

Luis Romo también está lastimado y apunta a perderse el México vs Chile

A estas ausencias se suma la situación de Luis Romo. Claro Sports pudo saber que el mediocampista también está lastimado y que resulta casi imposible que tenga minutos ante Chile, aunque por ahora no existe un parte oficial que detalle el alcance de su problema físico.

Romo fue titular frente a Estados Unidos dentro del mediocampo elegido por Rafael Márquez. Su posible ausencia reduciría otra opción para el técnico en un partido en el que deberá realizar modificaciones tanto por lesión como por suspensión.

El panorama deja a Márquez con Mora pendiente de evolución, Romo prácticamente descartado y las bajas confirmadas de Lozano y Mateo Chávez. En el caso del jugador de Xolos, la delegación decidió mantenerlo en el viaje con la posibilidad de recuperarlo para el último encuentro.

México busca cerrar la Fecha FIFA después del 3-0 ante Estados Unidos

La Selección Mexicana llegó a Los Ángeles después de sufrir su primera derrota bajo el mando de Rafael Márquez. Estados Unidos se impuso 3-0 en el State Farm Stadium con anotaciones de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman.

El resultado dejó al Tricolor sin victoria después de los primeros tres compromisos de este nuevo proceso. México empató 1-1 con Colombia el 26 de septiembre, repitió el 1-1 contra Perú el día 29 y perdió 3-0 frente a Estados Unidos el 3 de octubre. Chile será el cuarto y último rival de esta serie de preparación. El México vs Chile se disputará el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.