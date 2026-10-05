Llaneros vs América de Cali, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

El equipo de Villavicencio tiene un reto de alta concentración ante el líder de la primera fase del campeonato.

Llaneros y América de Cali se enfrentan en Villavicencio.

¿A qué hora juega Llaneros vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy, 4 de octubre de 2026?

Este duelo corresponde a la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y se jugará en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio a partir de las 8:15 p.m. La transmisión de televisión estará en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Llaneros vs América de Cali: así salen a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Llaneros: Roameth Romaña; Alejandro Moralez, Francisco Meza, Jimmy Medranda, Juan Castilla, Juan Jospe Ramirez, Neider Ospina, Brandon Chury, Frank Castañeda, Luis Miranda y Yorleys Mena.

América de Cali: Jean Fernández, Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Omar Bertel, Josen Escobar, Ynai Quintero, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Tompas Angel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II?

Por ser el líder del campeonato y el juego mostrado hasta ahora, América de Cali es claro favorito para llevarse los puntos de Villavicencio. No obstante, Llaneros se ha mostrado como una escuadra combativa y se prevé un resultado apretado.

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