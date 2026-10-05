Llaneros vs América de Cali, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13
El equipo de Villavicencio tiene un reto de alta concentración ante el líder de la primera fase del campeonato.
¿A qué hora juega Llaneros vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy, 4 de octubre de 2026?
Este duelo corresponde a la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y se jugará en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio a partir de las 8:15 p.m. La transmisión de televisión estará en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.
Alineaciones Llaneros vs América de Cali: así salen a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II
Llaneros: Roameth Romaña; Alejandro Moralez, Francisco Meza, Jimmy Medranda, Juan Castilla, Juan Jospe Ramirez, Neider Ospina, Brandon Chury, Frank Castañeda, Luis Miranda y Yorleys Mena.
América de Cali: Jean Fernández, Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Omar Bertel, Josen Escobar, Ynai Quintero, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Tompas Angel.
¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II?
Por ser el líder del campeonato y el juego mostrado hasta ahora, América de Cali es claro favorito para llevarse los puntos de Villavicencio. No obstante, Llaneros se ha mostrado como una escuadra combativa y se prevé un resultado apretado.