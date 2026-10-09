Muere Mike Ditka, exentrenador de los Bears y campeón del Super Bowl, a los 86 años de edad

El legendario entrenador de los Chicago Bears y tricampeón del Super Bowl murió a los 86 años. Su legado marcó la historia de la NFL

Una de las mayores leyendas de los Bears | Maddie Meyer/Getty Images via AFP

El fútbol americano está de luto. Mike Ditka, histórico entrenador de los Chicago Bears y una de las figuras más reconocidas de la NFL, murió este viernes 9 de octubre de 2026 a los 86 años de edad. El exjugador y miembro del Salón de la Fama dejó una trayectoria marcada por los campeonatos, una personalidad explosiva y su participación en una de las temporadas más dominantes de la historia de la liga.

La familia de Ditka confirmó su fallecimiento mediante un comunicado, difundido por Jarrett Payton, hijo del legendario corredor Walter Payton, quien estuvo bajo las órdenes del entrenador durante su etapa en Chicago. La noticia provocó numerosas reacciones en el mundo del fútbol americano, especialmente entre los seguidores de los Bears, franquicia con la que construyó buena parte de su legado.

Conocido como ‘Iron Mike’ y ‘Da Coach’, Ditka conquistó tres Super Bowls en diferentes funciones: primero como jugador de los Dallas Cowboys, posteriormente como entrenador asistente del mismo equipo y finalmente como entrenador en jefe de Chicago. Esta combinación de éxitos lo convirtió en uno de los personajes más importantes de su generación.

Su momento más recordado llegó durante la temporada de 1985, cuando llevó a los Chicago Bears a conquistar el Super Bowl XX tras derrotar 46-10 a los New England Patriots, el 26 de enero de 1986. Aquella victoria permanece como el único campeonato de Super Bowl en la historia de la franquicia y consolidó a Ditka como uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol americano estadounidense.

¿Quién fue Mike Ditka, exentrenador de la NFL?

Michael Keller Ditka nació el 18 de octubre de 1939 en Carnegie, Pensilvania, y creció en Aliquippa. Después de destacar en la Universidad de Pittsburgh, comenzó su carrera profesional en 1961, cuando los Chicago Bears lo seleccionaron con la quinta elección global del Draft de la NFL. Desde sus primeras temporadas destacó como ala cerrada, posición en la que ayudó a transformar el juego ofensivo gracias a su capacidad para bloquear y recibir pases.

Su carrera como jugador se extendió durante 12 temporadas, en las que defendió los colores de Chicago Bears, Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys. Terminó con 427 recepciones, 5 mil 812 yardas y 43 touchdowns, además de recibir cinco convocatorias al Pro Bowl. En 1961 fue reconocido como Novato del Año y en 1988 ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, convirtiéndose en el primer ala cerrada en conseguirlo.

Después de retirarse como jugador, Ditka inició su trayectoria como entrenador asistente de los Cowboys bajo las órdenes de Tom Landry. En 1982 regresó a Chicago para convertirse en entrenador en jefe de los Bears, cargo que ocupó hasta 1992. Posteriormente dirigió a los New Orleans Saints entre 1997 y 1999, antes de despedirse definitivamente de los emparrillados con un registro de 121 victorias y 95 derrotas en temporada regular.

¿De qué murió Mike Ditka?

Hasta este viernes 9 de octubre de 2026, la familia de Mike Ditka no había revelado oficialmente la causa de su muerte. Sus familiares confirmaron el fallecimiento mediante un mensaje en el que recordaron tanto su trayectoria deportiva como su importancia dentro de su círculo cercano. El comunicado destacó que, más allá de sus logros con los Bears, sería recordado como esposo, padre, abuelo y amigo.

Durante los últimos años, el exentrenador había enfrentado diferentes problemas de salud. En 2012 sufrió un accidente cerebrovascular y en noviembre de 2018 fue hospitalizado en Florida después de padecer un infarto. También había sufrido un ataque cardíaco en 1988, cuando todavía dirigía a Chicago. Sin embargo, ninguno de estos antecedentes ha sido confirmado como la causa de su fallecimiento, por lo que no es posible establecer una relación directa.

Palmarés y legado de Mike Ditka en el fútbol americano

Mike Ditka conquistó tres anillos de Super Bowl a lo largo de su carrera, una distinción que pocos personajes de la NFL han conseguido en diferentes responsabilidades. Su primer título llegó como jugador con los Dallas Cowboys en el Super Bowl VI, mientras que el segundo lo obtuvo como asistente de Tom Landry en el Super Bowl XII. El tercero y más recordado llegó como entrenador en jefe de los Bears en el Super Bowl XX.

La temporada de 1985 representa el punto más alto de su carrera como entrenador. Chicago terminó la fase regular con marca de 15 victorias y una derrota, apoyado por una defensiva encabezada por figuras como Mike Singletary, Richard Dent y Dan Hampton. Con Walter Payton como referente ofensivo, los Bears dominaron los playoffs y cerraron su histórica campaña con una contundente victoria sobre New England.

Su palmarés también incluye el campeonato de la NFL de 1963 como jugador de Chicago, cinco selecciones al Pro Bowl y dos nombramientos como Entrenador del Año de la NFL, en 1985 y 1988. Además, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario y recibió un homenaje de los Bears en 2013, cuando la franquicia retiró su número 89 como reconocimiento a su contribución deportiva.

Más allá de sus números, Ditka se convirtió en un símbolo de la identidad de Chicago por su carácter competitivo, sus discusiones desde la banda y su estilo directo frente a los medios. Después de abandonar los emparrillados trabajó como analista de televisión y mantuvo una presencia constante en la cultura deportiva estadounidense. Su fallecimiento cierra una trayectoria que abarcó varias generaciones y que permanecerá ligada al equipo de los Bears que conquistó el Super Bowl de 1985.