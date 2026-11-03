Bears vs Seahawks en vivo: ¡Arrancan las hostilidades en Seattle!

Partidazo entre candidatos dentro de la Conferencia Nacional cierra las acciones de la Semana 8, y lo vivirás solo por Claro Sports

Bears Vs Seahawks, en vivo

Chicago Bears y Seattle Seahawks cerrarán la Semana 8 de la NFL con un partido que enfrentará a dos equipos que llegan después de disputar encuentros en horario estelar. Chicago derrotó a los Patriots en casa durante el Thursday Night Football, mientras Seattle venció a los Chiefs y les quitó el invicto con un marcador de 20-3.

Los Bears tuvieron más días para preparar este compromiso después de su partido del jueves, mientras que Seattle llega con una victoria que le permitió recuperar una marca ganadora después de siete semanas. Para ambos equipos, el resultado puede tener importancia en la pelea por el liderato de sus respectivas divisiones, especialmente después de las derrotas de Vikings y 49ers en sus partidos anteriores.

El historial entre Chicago y Seattle registra 20 enfrentamientos, con 12 victorias para los Seahawks y ocho para los Bears. El último duelo ocurrió en la temporada 2024 y terminó con triunfo de Seattle por 6-3 en Chicago, en un partido disputado el día después de Navidad. Será además el segundo enfrentamiento de Caleb Williams ante Seattle, después de la derrota que sufrió en 2024, mientras que Sam Darnold tiene marca de 2-1 contra Chicago y jugará por primera vez ante los Bears como integrante de los Seahawks.