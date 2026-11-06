TreVeyon Henderson revela que fue hospitalizado por “síntomas neurológicos inexplicables”

El corredor de los Patriots reveló que fue hospitalizado por padecimientos neurológicos que afectan su fuerza y coordinación. Su regreso sigue sin fecha

Los síntomas afectaron algunas funciones físicas | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El corredor de los New England Patriots, TreVeyon Henderson, reveló que permaneció hospitalizado durante varios días después de sufrir una emergencia médica que le provocó síntomas neurológicos inexplicables. El jugador de 24 años compartió un comunicado este viernes 6 de noviembre en el que explicó las complicaciones que ha enfrentado y las consecuencias físicas que todavía afectan su recuperación.

La situación médica del integrante de los Patriots había generado incertidumbre después de que se ausentara del partido contra los Miami Dolphins y dejara de participar en los entrenamientos del equipo desde el 28 de octubre. Hasta entonces, la franquicia de Nueva Inglaterra había reportado su ausencia como consecuencia de una enfermedad, sin ofrecer detalles sobre su condición.

A través de sus redes sociales, Henderson decidió explicar lo ocurrido y confirmar que los síntomas han afectado su fuerza, coordinación y algunas funciones físicas. Aunque los resultados de los estudios médicos fueron alentadores, el jugador reconoció que los especialistas todavía no han identificado el origen de sus problemas de salud.

🙏🏽 https://t.co/l52XuixPOc — TreVeyon Henderson (@TreVeyonH4) November 6, 2026

¿Qué le pasó a TreVeyon Henderson y qué dijo sobre su hospitalización?

En su comunicado, el corredor de segundo año de la NFL relató que atravesó una situación que requirió atención hospitalaria y una serie de evaluaciones médicas. Henderson describió el episodio como una emergencia inesperada e inusual, sin precisar cuándo comenzaron los síntomas ni la fecha exacta de su ingreso al hospital. “Recientemente experimenté una emergencia médica inesperada e inusual que involucró una serie de síntomas neurológicos inexplicables, los cuales requirieron que permaneciera hospitalizado durante varios días”, explicó el jugador en su declaración.

Durante su estancia en el hospital, Henderson fue sometido a numerosos estudios para determinar qué había provocado las alteraciones neurológicas. Sin embargo, a pesar de las evaluaciones, los médicos no han conseguido establecer una causa específica. “Aunque los resultados de mis exhaustivos estudios médicos han sido positivos y tranquilizadores, la causa de esto sigue siendo desconocida e inexplicable”, señaló.

El corredor también detalló que continúa bajo la supervisión de especialistas y fisioterapeutas, debido a las dificultades físicas que experimentó. “Seguiré trabajando estrechamente con especialistas y fisioterapeutas para concentrarme en mi recuperación, ya que estos síntomas han afectado mi fuerza, coordinación y algunas de mis funciones físicas”, manifestó Henderson, quien aseguró que hará todo lo necesario para recuperar su salud.

¿Cuándo podría regresar TreVeyon Henderson con los New England Patriots?

La ausencia de Henderson representa una baja para los Patriots, que preparan su enfrentamiento contra los Green Bay Packers del domingo 8 de noviembre, correspondiente a la semana 9 de la temporada 2026 de la NFL. Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para su regreso a los entrenamientos o a la actividad oficial, debido a que el corredor mantiene como prioridad su recuperación.

Antes de presentar estos problemas de salud, el jugador ya había atravesado dificultades físicas durante la campaña, incluida una lesión de tobillo sufrida en la semana 5 contra Las Vegas Raiders. Pese a ese problema, consiguió regresar a la actividad la semana siguiente. Su última aparición fue el 22 de octubre frente a Chicago Bears. En seis partidos disputados durante la temporada 2026, registra 248 yardas totales desde la línea de golpeo y una anotación en 57 oportunidades con el balón.

Finalmente, el exjugador de Ohio State agradeció a su esposa, familiares, compañeros, personal médico y a la organización de los Patriots por el respaldo recibido. También expresó su fe religiosa durante este proceso y pidió respeto a su intimidad. “Mi salud y mi bienestar a largo plazo siguen siendo mis principales prioridades”, escribió antes de solicitar que continúen las oraciones y l