En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del juego entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga en Palmira.

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga, previa | Claro Sports

Sigue la acción en los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Cali recibe en su estadio al Atlético Bucaramanga. Dos equipos que llegan con sangre en el ojo tras haber caído en la jornada inmediatamente anterior. Quien sea derrotado podría estar despidiéndose del sueño de ser finalista.

Los dirigidos por Rafael Dudamel llegan tras una más que discreta actuación en el clásico caleño. Mientras que, el ‘leopardo’ viene de ser goleado en la ciudad de Bogotá. Esto debe saber rumbo al compromiso de cuadrangulares, que será el viernes 27 de noviembre a las 6:35 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo; Alexis Castillo Manyoma, Nicolás Benedetti, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

Posible alineación del Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Aldair Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Félix Charrupí, Aldair Zárate, Leonardo Flores, Fredy Hinestroza; Luciano Pons y Emerson Batalla. DT: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de la fase cuadrangular.

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