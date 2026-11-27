A un día del final de la fase regular, se mueve el mercado morado.

Saprissa está muy cerca de ser líder en soledad| X: @SaprissaOficial

Saprissa avanza en la planificación de su plantel mientras prepara el cierre de la fase regular del Torneo Apertura de Costa Rica. Los morados enfrentarán a Inter San Carlos con el objetivo de conseguir una victoria que les permita defender el liderato, en una semana que también dejó novedades sobre la continuidad de uno de sus referentes.

Fidel Escobar renovó su contrato por dos años más, asegurando su permanencia en la institución. Aunque las conversaciones apuntaban a un acuerdo, la falta de confirmación había generado cierta incertidumbre. Finalmente, las negociaciones llegaron a buen puerto y Saprissa garantizó la continuidad del defensor panameño.

Con el futuro del canalero resuelto, la dirigencia todavía debe definir las situaciones de Mariano Torres, David Guzmán, Gerald Taylor, Gerson Torres y Orlando Sinclair. Se trata de futbolistas con distintos niveles de participación y peso dentro del equipo, cuyas situaciones forman parte de las decisiones pendientes para conformar el próximo plantel.

El caso de Mariano Torres tiene una relevancia especial. El capitán sigue siendo determinante para el Monstruo y su continuidad dependerá, en buena medida, de su propia decisión. Sus cinco goles y siete asistencias en 22 encuentros durante el semestre reflejan la influencia que mantiene en la producción ofensiva del conjunto tibaseño.

Orlando Sinclair, por su parte, acumula ocho goles y es el máximo anotador del equipo en la temporada, aunque actualmente se recupera de una lesión. Su aporte goleador lo convierte en otro de los nombres importantes a considerar en la planificación, mientras trabaja para volver a estar disponible.

Entre los demás futbolistas, Gerson Torres registra cinco goles y cuatro asistencias, mientras que Gerald Taylor suma dos pases de gol. David Guzmán, con menor protagonismo, contabiliza dos anotaciones. Con el desenlace deportivo todavía por delante, Saprissa deberá avanzar en estas definiciones para darle forma al plantel con el que afrontará sus próximos desafíos.

La definición de la fase regular

Los tres aspirantes al liderato cerrarán como locales: Saprissa recibirá a Inter San Carlos, Cartaginés a Pérez Zeledón y Sporting FC a Puntarenas. Todos tendrán la oportunidad de defender sus aspiraciones ante su gente, mientras en el Carlos Ugalde Álvarez se resolverá la última clasificación. El Clausura llegará así a una jornada final con dos focos de tensión: quién termina en la cima y quién consigue mantenerse en la disputa del título.

Viernes 27 de noviembre:

Herediano vs Escorpiones, 20.00 hs.

Sábado 28 de noviembre:

Cartaginés vs Zeledón, 19.00 hs

San Carlos vs Alajuelense: 19.00 hs

Saprissa vs Inter San Carlos, 19.00 hs

Sporting vs Puntarenas, 19.00 hs

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