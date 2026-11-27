Jürgen Castañeda y André Godínez destacan la solidez de México sub 17 tras avanzar como líder de grupo y apuntan a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2026

El estratega y el capitán hablan tras el empate ante Venezuela | Selección Mexicana

La selección mexicana sub 17 concluyó su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026 con el liderato del Grupo K, siete puntos y la portería imbatida, luego de empatar sin goles ante Venezuela. El conjunto nacional ahora se prepara para afrontar los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentará a Argentina.

Tras conseguir dos victorias y un empate, con cinco anotaciones a favor y ninguna en contra, Jürgen Castañeda, entrenador del Tricolor, y André Godínez, capitán del equipo, destacaron el trabajo colectivo como una de las principales razones del rendimiento de México en la primera ronda. Ambos coincidieron en que la clasificación representa apenas el cumplimiento del primer objetivo.

Jürgen Castañeda destaca la solidez de México y apunta a la fase eliminatoria

El estratega mexicano reconoció el trabajo de sus futbolistas y de los integrantes del cuerpo técnico durante los primeros tres compromisos de la Copa del Mundo, en los que México venció a Rumania y Camerún, además de igualar ante Venezuela. “Creo que el objetivo principal era lograr la clasificación. Lo hicimos de buena manera, con cinco goles hechos y ninguno recibido. Creo que el equipo se ve bien, fue sólido, hay un trabajo grande de todo el staff y cuerpo técnico detrás. Ahora, tratar de buscar el siguiente objetivo, que es ganar el primer pase”.

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Respecto a la capacidad del conjunto nacional para mantener su portería imbatida, Castañeda explicó que el funcionamiento defensivo comienza desde los delanteros y responde al compromiso de todos los integrantes del equipo. “Habla del buen trabajo que se hace en general, no solamente defensivo, sino de la primera línea de defensores, que son nuestros atacantes. Eso habla bien de todo el equipo y de que es un equipo sólido y estructurado”.

Sobre el empate frente a Venezuela, el entrenador reconoció las dificultades que presentó el conjunto sudamericano, que también consiguió su clasificación a los dieciseisavos de final con siete unidades: “Era un partido complicado, como todos los de la Copa del Mundo. Creo que es un equipo muy bien trabajado, un equipo difícil. Cualquiera lo pudo merecer. Al final es un empate que creo que es justo”.

Con la fase de grupos superada, Castañeda señaló que la eliminación directa exigirá una preparación distinta, pues cualquier resultado adverso podría poner fin a la participación mexicana en Qatar. “Inicia un torneo totalmente diferente y el mata-mata siempre genera diferentes sensaciones. Hay que ser muy inteligentes para preparar el partido y buscar competir para ganar, como siempre”.

El técnico también aprovechó para agradecer las muestras de cariño de la afición mexicana y reiterar el compromiso de sus futbolistas con la representación nacional: “Les agradecemos, sentimos realmente mucho el aprecio, el apoyo. Que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a defender al país por medio de la forma en que estamos jugando, del minuto uno hasta el noventa”.

André Godínez resalta la unión del Tricolor y envía un mensaje a la afición mexicana

Por su parte, André Godínez, capitán de la selección mexicana sub 17, destacó la entrega de sus compañeros durante la primera ronda del certamen y la concentración del grupo de cara a los próximos compromisos. “Tenemos un muy buen equipo que defiende a muerte y estamos concentrados en lo que venga”.

El defensa también valoró el hecho de concluir la fase de grupos sin recibir anotaciones, una estadística que atribuyó a la solidaridad entre los futbolistas y a la intensidad con la que disputan cada balón. “Es una sensación muy buena. No recibimos gol, somos un equipo muy sólido, que nos defendemos unos con los otros y cada pelota la peleamos a muerte”.

De cara al enfrentamiento ante Argentina, correspondiente a los dieciseisavos de final, Godínez aseguró que la prioridad será recuperar fuerzas y dejar atrás los resultados de la primera ronda. “Comienza un nuevo torneo. Enfocarnos en descansar, en recuperarnos y entregarnos a todo lo que se nos venga”.

Finalmente, el capitán del Tricolor habló sobre el significado de representar a México en una Copa del Mundo y expresó su deseo de que la afición se identifique con el desempeño de esta generación, que busca conquistar el tercer campeonato mundial del país en la categoría. “Cantamos el himno con mucho orgullo, queremos que se sientan muy representados por todo el trabajo que estamos haciendo y muchas gracias por estarnos apoyando”.