El lateral derecho colombiano de 30 años, Daniel Muñoz, se hizo presente con una asistencia en la victoria del Nottingham Forest ante Chelsea.

Daniel Muñoz puso pase gol para el Nottigham Forest | REUTERS/Chris Radburn

Se abrió el telón de la decimosegunda jornada de la Premier League de Inglaterra. Nottingham Forest recibió en su casa, el City Ground, al Chelsea. Un juego que terminó con victoria por tres goles a dos del conjunto local y con un sudamericano bastante destacado. Daniel Muñoz se hizo presente con una asistencia.

Muy temprano en el partido se rompió el cero en el marcador. El lateral derecho colombiano, Daniel Muñoz, desequilibró por su banda y mandó un lindo centro para que el brasileño Igor Jesus pusiera a celebrar a toda la afición del Nottingham Forest. Desde entonces el partido fue bastante trabado y no hubo ninguna otra emoción en la primera mitad.

IGOR JESUS! DREAM START FOR NOTTINGHAM FOREST 🌳🔥 Daniel Muñoz delivers a beautiful cross for Igor Jesus, who finds the net just five minutes in to give Forest the lead against Chelsea! 🔴 Nottingham Forest: 1 ⚪️ Chelsea: 0 ⏱️ 5’ https://t.co/sGfue4UAE9 — USA Sports (@usasports) November 27, 2026

Ya para el segundo tiempo el ritmo cambió. Nuevamente, madrugándole a su rival, Nottingham Forest aumentó la ventaja tras solo seis minutos de iniciada la segunda mitad. Morgan Gibbs-White, uno de los grandes comandantes del equipo, le dio la alegría a todo el pueblo local. No obstante. tan solo tres minutos después, Chelsea reaccionó. Emmanuel Emegha descontó para los ‘blues’ y daba la sensación de que sería otro partido.

Sin embargo, eso solo se quedo en sensación porque a falta de 18 minutos para el final, el anfitrión volvió a celebrar. El que es caballero repite y Morgan Gibbs-White firmó su doblete y sentenció la victoria del equipo dirigido por Oliver Glasner. Ahora bien, para ponerle un poco más de picante al final, otra vez Emmanuel Emegha descontó y le dio una ligera esperanza al visitante.

Así le fue a Daniel Muñoz ante Chelsea

El lateral derecho colombiano fue titular y disputó la totalidad del partido entre Nottingham Forest y Chelsea por la decimosegunda fecha de la Premier League. Daniel Muñoz otorgó una nueva asistencia y con eso llegó a dos pases gol con la camiseta de su nuevo equipo en Inglaterra.

24 de 26 pases acertados, dos pases claves, dos pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus centros, dos recuperaciones y tres de 10 duelos ganados, fueron los números del jugador de la Selección Colombia. Cifras que lo dejaron como el cuarto futbolista mejor calificado de su equipo.

Con 30 años, el ex Crystal Palace ya acumula 11 partidos con la camiseta del Nottingham Forest. Una fiel muestra de que el director técnico Oliver Glasner tiene plena confianza en el ‘cafetero’. Pues, desde su llegada ha estado presente en 11 de 12 juegos que ha disputado el equipo rojo.

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