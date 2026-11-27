Félix Fernández analiza la baja de Andrada y el nivel de Luis Cárdenas, figura de Monterrey en la ida de los cuartos de final ante Las Águilas

La baja de Esteban Andrada representa un contratiempo para Matías Almeyda en la Liguilla del Apertura 2026, aunque no necesariamente un problema bajo los tres postes. En Claro Sports por W Radio, Félix Fernández consideró que Rayados no extrañará al guardameta argentino en el partido de vuelta de los cuartos de final ante América, especialmente por la actuación de Luis Cárdenas en el primer capítulo de la eliminatoria.

Mientras Andrada ha sido objeto de cuestionamientos por sus errores, Cárdenas respondió en un momento determinante de la temporada y fue figura en el empate sin goles ante las Águilas en el Gigante de Acero.

Esteban Andrada se pierde lo que resta de la Liguilla con Rayados

El portero argentino fue sometido a una artroscopia para reparar una lesión meniscal en la rodilla derecha, situación que lo mantendrá fuera de actividad por tiempo indefinido. Andrada ya se había perdido el último encuentro de la fase regular ante Pumas y el compromiso de ida frente al América.

La lesión llega después de un torneo en el que el sudamericano, quien regresó a la institución regiomontana para el Apertura 2026, ha sido señalado por sus errores bajo los tres postes. Ahora, el Mochis tendrá la oportunidad de consolidarse como titular en la fase decisiva del campeonato.

El Mochis Cárdenas, la figura que mantiene con vida a Monterrey

Cárdenas registró ocho atajadas en el partido de ida ante América. El guardameta mexicano sostuvo el empate sin goles de un conjunto regiomontano que disputó prácticamente todo el encuentro en inferioridad numérica, tras la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 10.

Además, ya cuenta con experiencia en circunstancias similares. En el Apertura 2024 asumió la titularidad tras otra lesión de Andrada y defendió la portería regiomontana hasta la final, precisamente ante las Águilas.

Rayados y la misión de conquistar el Azteca

Monterrey necesita vencer al América por cualquier marcador este sábado 28 de noviembre para conseguir su boleto a semifinales. Un empate en el marcador global favorecería al conjunto dirigido por Guillermo Almada debido a su mejor posición en la clasificación general.

Para Matías Almeyda, el principal desafío estará en el otro extremo de la cancha. Hugo Cuypers no realizó el viaje a la Ciudad de México debido a las molestias en el muslo derecho que presentó tras el partido de ida, mientras que Diego Rossi fue incorporado de última hora a la convocatoria, aunque únicamente sería utilizado en caso de emergencia.

Las limitaciones en ataque obligarán al estratega argentino a buscar alternativas para generar peligro ante las Águilas, en un encuentro en el que, a diferencia del disputado en el Gigante de Acero, mantener la portería en cero no será suficiente para conseguir la clasificación.