Carolina Panthers vs Detroit Lions, en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 4, al momento

Detroit llega con marca de 2-1, mientras Carolina busca aprovechar su ofensiva aérea y la localía en la Semana 4 de la NFL

Lions vs Panthers: hora, dónde ver y el Sunday Night Football. Claro Sports

Los Detroit Lions y Carolina Panthers se enfrentan este domingo 4 de octubre en el Bank of America Stadium, en un duelo correspondiente a la Semana 4 de la NFL. Detroit llega con marca de 2-1, mientras Carolina tiene registro de 1-2, aunque lidera actualmente la NFC Sur.

Los Panthers han encontrado una de sus principales fortalezas en el juego aéreo. Bryce Young suma 939 yardas por pase y siete touchdowns, mientras Carolina promedia 295.7 yardas aéreas por partido, el mejor registro de la NFL en este inicio de temporada.

Detroit, por su parte, presenta una ofensiva que ha producido 31 puntos por encuentro, aunque su defensa ha permitido la misma cantidad de puntos que Carolina: 35.5 por partido. Ambos equipos también han mostrado problemas para detener a sus rivales en la zona roja, un factor que puede resultar determinante durante el desarrollo del encuentro.

El partido tendrá además varias ausencias importantes, principalmente para Carolina, que no contará con Jaycee Horn, Mike Jackson, Damien Lewis y Xavier Legette. Sigue aquí el minuto a minuto en vivo del Lions vs Panthers, con todas las jugadas, anotaciones y momentos clave del Sunday Night Football de la Semana 4. MARCADOR EN VIVO AQUÍ