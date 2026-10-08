Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 5?

El análisis, quiniela y picks para la quinta jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Picks NFL 2026 Semana 5 | MIKE CARLSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Comienza el segundo mes de la temporada regular de la NFL, en una campaña que viene de un fin de semana lleno de lesiones (Lamar Jackson, Ja’Marr Chase, etc.), una cantidad histórica de pañuelos (17 por partido, algo que ya medio mundo comenzó a criticar) y problemas ofensivos serios (el peor porcentaje de conversión en tercer down en una década, según datos de NFL Pro).

Para la Semana 5, inician las semanas de descanso. Kansas City y Carolina no jugarán esta semana, así que no veremos a Mahomes, el esposo de Taylor ni a Bryce Young. Eso comprime un poco el calendario, porque tenemos de nueva cuenta un partido madrugador en Londres. Todo comienza en Jerryworld. A darle.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13, donde avisaremos cuando estén listos el resto de picks. SALTAR A UN PARTIDO: Buccaneers vs Cowboys (TNF).

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Picks NFL 2026 Buccaneers vs Cowboys | Kirby Lee-Imagn Images

Tampa Bay Buccaneers Dallas Cowboys (-8.5, 48.5)

Dallas técnicamente no es líder de la NFC Este, pero parecieran por la reacción de su fanaticada, aunque más por lo que sucede en otras latitudes. En Washington van 1-3 y con dudas de la salud de Jayden Daniels. Los Giants estarán sin Jaxson Dart y Brian Burns el resto del año, por lo que las esperanzas pasan por Jameis y/o J.J. McCarthy. En Philly, las lesiones se acumulan, el nuevo esquema ofensivo no carbura y parecen juntar los ingredientes para cocinar una temporada ‘infernal’. Así que el 2-2 del equipo de la estrella solitaria pareciera la situación más estable, sobre todo porque son amplios favoritos este jueves ante un equipo que tiene QB suplente.

Por la lesión de Baker Mayfield, Jalon Daniels se convirtió en el primer QB novato agente libre en iniciar un partido en el primer mes de una campaña en la historia de la NFL. Completó 70.4% de sus pases y corrió para 55 yardas, pero lanzó dos intercepciones y se la vivió lanzando pases detrás de la línea de golpeo (32%) o muy cortos (promedió 3.85 yardas en el aire). Perdieron 17-14 ante los Packers, con opciones de ganarlo al final, pero se repitió la historia de todo 2026: la defensiva más o menos les mentiene con opciones, pero el ataque es inoperante y les cuesta al final

Dallas es un rival con un ataque mucho más potente que Browns, Vikings y Packers. Están en casa y recuperan a su mejor liniero, Tyler Smith. El guardia, tres veces elegido al Pro Bowl, dejaría atrás las lesiones y la esperanza es que active el juego por tierra. En 2025 fueron los novenos mejores promediando 4.6 yardas por acarreo, mientras que en 2026 son #22, 3.8, tras un mes sin Smith. Tampa es un muro contra la carrera, por lo que seguramente veremos muchos pases de Dak Prescott y ayudará a lidiar con Vita Vea. Si el QB tiene tiempo, deberían quemar a un perímetro parchado y de menor tamaño, que podría tener serios problemas ante las coberturas y cargas habituales de Todd Bowles.

Los Cowboys, salvo que regalen muchas veces el balón, van a anotar una buena cantidad porque son el ataque con mejor cantidad de series que terminan en puntos. El tema con una línea de más de un TD es que su defensiva es mala: son el único equipo que le ha permitido al menos 370 yardas a cada rival. Una de sus debilidades es limitar a mariscales móviles (Lamar, Jayden Daniels, Dart y hasta Stroud usaron las piernas para mover las cadenas), pero deberían lucir mejor en casa, donde suelen atropellar a malos rivales. Igual y anotaciones en tiempo basura le dan el cover a Tampa, pero no tengo ganas de estar investigándolo. Pienso más bien usar teasers y pensr en props, pero a menos que Dallas regale el juego como ante Arizona en 2025, los Bucs no tienen con qué ir a la par en esto. COWBOYS (-8.5 en Novibet) 29, Bucs 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

El resto de pronósticos, el viernes. Estén al pendiente en @clarosports y @hlazzeri13

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Picks NFL 2026: 38-27 directo | 26-35-3 contra la línea