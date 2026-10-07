NFL celebra el Día de Muertos en CDMX: fechas, horarios y actividades del NFL Hasta La Muerte 2026

NFL Hasta La Muerte 2026 se realizará del 16 al 18 de octubre en la Roma Norte con acceso gratuito y actividades por Día de Muertos

NFL hasta la muerte, conoce las fechas y actividades | NFL México

La NFL llevará nuevamente a la Ciudad de México el evento ‘NFL Hasta La Muerte’, una propuesta que vincula fútbol americano, arte y elementos del Día de Muertos. La edición 2026 se realizará del 16 al 18 de octubre en Casa Colours, ubicada en Córdoba 56, colonia Roma Norte.

Durante tres días, los asistentes podrán recorrer distintos espacios dedicados a equipos de la liga, participar en talleres, conocer intervenciones artísticas y acceder a la colección oficial de Día de Muertos 2026.

NFL Hasta La Muerte 2026: ofrendas y actividades por Día de Muertos en CDMX

Uno de los elementos centrales del evento será la exhibición de ofrendas dedicadas a equipos de la NFL que forman parte del programa de mercados globales. Los altares serán diseñados y montados por clubes de aficionados oficiales en México.

El recorrido también incluirá un mural conmemorativo y distintas intervenciones visuales relacionadas con la cultura mexicana y el fútbol americano. El concepto de esta edición fue desarrollado por la ilustradora y diseñadora mexicana Carolina Martínez, ‘Chabaski’.

La propuesta busca integrar símbolos vinculados con el Día de Muertos dentro de un espacio dedicado a la afición de la NFL en México.

¿Qué actividades habrá en NFL Hasta La Muerte 2026?

Además de la exhibición de ofrendas y las piezas artísticas, el programa contempla talleres temáticos en los que los asistentes podrán elaborar elementos relacionados con las tradiciones de la temporada y recuerdos del evento.

También se instalarán espacios fotográficos diseñados con la imagen oficial de la campaña ‘Hasta La Muerte’, para que los visitantes puedan registrar su recorrido dentro del recinto.

El domingo, Casa Colours contará con una pantalla para transmitir partidos de la NFL en vivo mientras se desarrollan las actividades. La organización precisó que la transmisión formará parte de la exhibición cultural y no operará bajo el formato de una watch party.

NFL Hasta La Muerte 2026: fechas, horarios y acceso gratuito en CDMX

El evento se realizará del viernes 16 al domingo 18 de octubre en Casa Colours, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. El viernes 16 y sábado 17, el horario de acceso será de 11:00 a 18:00 horas. Para el domingo 18, las actividades comenzarán a las 10:00 y terminarán a las 18:00 horas.

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La entrada será gratuita y no será necesario realizar un registro previo. El acceso se permitirá por orden de llegada y estará sujeto al aforo disponible dentro del inmueble.

Colección NFL Día de Muertos 2026: jerseys, hoodies, gorras y accesorios

‘NFL Hasta La Muerte’ también servirá como espacio para presentar la colección oficial de Día de Muertos 2026 de la liga. La línea está inspirada en el NFL Shield e incluye jerseys, hoodies, gorras y accesorios. Los asistentes podrán conocer y adquirir estos productos durante su visita a Casa Colours.

La campaña retoma la relación entre generaciones de aficionados y las tradiciones mexicanas como parte del concepto de esta edición.