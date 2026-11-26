Sigue a los exjugadores de Chivas y Cruz Azul en sus respectivos retos a través de Claro Sports

Chávez y Huescas buscan consolidarse en torneos europeos. | Claro Sports.

El fútbol europeo vuelve a colocar a dos mexicanos frente a oportunidades que pueden definir el rumbo de sus respectivas temporadas. Mateo Chávez y Rodrigo Huescas disputarán una nueva jornada continental el jueves 26 de noviembre, aunque sus historias atraviesan momentos distintos. El exjugador de Chivas intenta recuperar protagonismo con el AZ Alkmaar en la Europa League, mientras que el canterano de Cruz Azul busca consolidar su regreso con el Copenhague en la Conference League, después de una lesión que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas.

Chávez ha disputado 104 minutos en dos encuentros europeos durante la temporada 2026-2027, una participación limitada que contrasta con las oportunidades que ha recibido en la Eredivisie y su reciente gol ante Groningen. Huescas, por su parte, suma 82 minutos en la Conference League, una cifra que representa mucho más que tiempo de juego: es parte de su reincorporación después de la lesión que sufrió el 1 de octubre de 2025 durante un compromiso de Champions League frente al Qarabag.

Los dos mexicanos llegarán al 26 de noviembre con escenarios diferentes. El AZ Alkmaar ocupa la posición 14 de la Europa League, con seis puntos después de cuatro partidos, mientras que el Copenhague aparece en el séptimo lugar de la Conference League, con siete unidades en tres encuentros. Ambos están dentro de puestos que permiten continuar en las competiciones, pero necesitan sumar para acercarse a la clasificación directa a octavos de final.

Mateo Chávez, en busca de la regularidad que sí tiene en la Eredivisie

Mateo Chávez quiere recuperar terreno en Europa League. | Claro Sports.

El desafío continental de Mateo Chávez comenzó con una derrota de 1-0 ante Sunderland el 16 de septiembre, encuentro en el que Chávez fue titular y disputó los 90 minutos. Su segunda aparición llegó el 15 de octubre frente al Hapoel Beer-Sheva, cuando ingresó en la parte final en sustitución de Mees de Wit y participó en la victoria por 2-1. Desde entonces, el mexicano no ha vuelto a tener actividad en la Europa League, pues permaneció en el banquillo durante la goleada de 4-0 sobre Ararat-Armenia y la derrota de 2-1 frente a Juventus.

Los números oficiales reflejan que Chávez acumula dos partidos, una titularidad y 104 minutos en la presente Europa League, sin goles ni tarjetas. El registro de la UEFA también le atribuye cuatro entradas, seis recuperaciones de balón y una efectividad del 90.5 por ciento en sus pases. En el plano colectivo, el AZ registra dos victorias y dos derrotas, con siete goles a favor y cuatro en contra. Su balance de seis puntos mantiene abiertas las posibilidades de avanzar, aunque el equipo necesita mejorar su posición en la tabla.

La actividad reciente de Chávez en la liga neerlandesa ofrece otro panorama. El 8 de noviembre anotó uno de los goles del triunfo por 4-3 frente al Groningen, un partido que el AZ resolvió en los últimos minutos. A la par, el lateral también regresó a la actividad con la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de noviembre donde fue uno de los miembros más destacados del equipo de Rafael Márquez.

Luego de su participación con el Tricolor, Chávez se reincorporó al plantel dirigido por Leeroy Echteld para afrontar su próximo compromiso europeo frente al Sparta Praga el 26 de noviembre en una oportunidad para volver a sumar minutos después de dos encuentros consecutivos sin ingresar al campo.

MÁS INFORMACIÓN: Rodrigo Huescas vuelve a la titularidad con el Copenhague en la Conference League 2026

Rodrigo Huescas quiere consolidarse luego de su lesión

Huescas, en busca de recuperar su nivel. | Claro Sports.

La historia de Rodrigo Huescas está marcada por el 1 de octubre de 2025, cuando sufrió una lesión durante el partido de Champions League entre Copenhague y Qarabag. El diagnóstico obligó al mexicano a someterse a una cirugía y lo dejó fuera de la actividad durante el resto de aquella temporada. El futbolista, quien había conseguido establecerse en el fútbol danés desde su llegada procedente de Cruz Azul en 2024, tuvo que detener su crecimiento deportivo y comenzar un proceso de rehabilitación que se prolongó durante aproximadamente 12 meses.

El 2 de octubre de 2026, el Copenhague anunció que el mexicano estaba preparado para regresar a la actividad. “Ha sido un año difícil, pero ahora por fin puedo volver a jugar”, expresó Huescas en declaraciones difundidas por el club danés. También reconoció que había extrañado los partidos importantes y que sus compañeros fueron fundamentales durante la recuperación. La institución decidió administrar progresivamente sus minutos para evitar que una carga excesiva comprometiera su regreso.

Su primera aparición en la fase de liga de la Conference League llegó el 15 de octubre, durante la victoria de 3-0 sobre Sporting Braga, cuando ingresó al minuto 70 y disputó los últimos 20 minutos. El siguiente paso llegó una semana después, el 22 de octubre, cuando Huescas fue titular ante Crvena Zvezda y disputó 62 minutos del empate 2-2 en Belgrado.

En la tercera jornada, el lateral mexicano permaneció como suplente durante el triunfo por 2-1 sobre Iberia 1999, por lo que conserva un balance de dos apariciones, una titularidad y 82 minutos en la presente edición, sin goles ni asistencias. El Copenhague, por su parte, suma siete puntos, producto de dos victorias y un empate, con siete anotaciones a favor y tres recibidas. El equipo danés se encuentra dentro de los ocho primeros lugares de la clasificación y depende de sus propios resultados para mantenerse en la zona de acceso directo a octavos de final.

Dos visitas que pueden cambiar su destino

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar visitarán al Sparta Praga el jueves 26 de noviembre, a las 14:00 horas del centro de México, en la quinta jornada de la Europa League. El conjunto neerlandés llegará con seis puntos, mientras que su rival checo suma cuatro y ocupa la posición 22. Después de este compromiso, el AZ todavía deberá enfrentar a Sturm Graz el 10 de diciembre, Dinamo Zagreb el 21 de enero y Benfica el 28 de enero. La visita a Praga representa una oportunidad para acercarse a los primeros ocho lugares antes del cierre de la fase de liga.

Rodrigo Huescas y el Copenhague enfrentarán al Inter Club d’Escaldes en Andorra, también el 26 de noviembre a las 14:00 horas de México, en la cuarta jornada de la Conference League. El conjunto de Andorra llega después de perder sus primeros tres encuentros y ocupa el penúltimo lugar de la clasificación, con cero puntos, dos goles a favor y siete en contra. El Copenhague buscará aprovechar esa diferencia de resultados para mantenerse entre los ocho mejores, antes de recibir al Lugano el 10 de diciembre y cerrar su calendario frente al Universitatea Craiova el 17 de diciembre.

La fase de liga establece que los ocho primeros equipos avanzan directamente a octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones nueve y 24 disputan una ronda de play-off. Para el AZ, el reto consiste en sumar puntos y recuperar terreno en una competición que todavía contempla cuatro jornadas. Para el Copenhague, que únicamente tiene tres encuentros pendientes, la prioridad será defender su posición entre los ocho primeros. Los resultados de la siguiente fecha podrán modificar ese panorama, aunque todavía no determinarán por sí solos la clasificación definitiva.

Para Mateo Chávez, el partido ante Sparta Praga será una nueva oportunidad para demostrar que puede competir por la titularidad en Europa. Para Rodrigo Huescas, la visita a Andorra representa otro paso en su recuperación de continuidad después de un año de ausencia. Los dos mexicanos afrontan el mismo objetivo de mantenerse en el fútbol europeo, pero llegan desde caminos diferentes: uno busca afianzarse en su segunda temporada en los Países Bajos; el otro intenta recuperar el ritmo que una lesión interrumpió en Dinamarca.