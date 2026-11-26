Lucas González deberá ajustar sus planes para visitar a Santa Fe. Nacional perdería a un jugador importante tras el clásico antioqueño.

Nacional celebrando en la Liga | VizzorImage.

Atlético Nacional consiguió un resultado importante en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, pero el clásico antioqueño ante Independiente Medellín también dejó consecuencias para el equipo verdolaga. El conjunto dirigido por Lucas González asumió varios riesgos con una propuesta ofensiva que le permitió buscar el resultado, aunque también le concedió espacios a su rival. En medio de ese panorama, la defensa tuvo que responder y los centrales William Tesillo, Andrés Reyes y Néider Parra fueron importantes para sostener al equipo.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para Nacional. William Tesillo, uno de los referentes de la zona defensiva, encendió las alarmas durante el compromiso, pues llegaba al encuentro ante el DIM con cuatro tarjetas amarillas y estaba apercibido de sanción. Una nueva amonestación lo dejaría automáticamente por fuera del siguiente compromiso, precisamente frente a Independiente Santa Fe.

¿William Tesillo se pierde el partido contra Santa Fe?

El clásico antioqueño fue un partido bastante friccionado, con varias decisiones arbitrales que generaron polémica. El árbitro Carlos Betancur mostró una tarjeta roja y varias amonestaciones durante los 90 minutos. Por el lado de Atlético Nacional hubo cuatro jugadores amonestados, mientras que Independiente Medellín recibió cinco amarillas, además de la expulsión. Incluso, Luis Amaranto Perea manifestó su inconformidad con el manejo disciplinario del compromiso.

La preocupación para el conjunto verdolaga llegó sobre el minuto 86, cuando Carlos Betancur le mostró la tarjeta amarilla a William Tesillo tras una infracción. De esta manera, el defensor central completó cinco amonestaciones en la Liga BetPlay, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión, de acuerdo con el reglamento de la competencia. Aunque está pendiente la resolución oficial del Comité Disciplinario de la Dimayor, el zaguero no estaría disponible para la tercera jornada de los cuadrangulares.

La ausencia de Tesillo representa una baja sensible para Atlético Nacional, teniendo en cuenta su importancia en la estructura defensiva y la experiencia que aporta al equipo. El defensor, que también tuvo pasado en Independiente Santa Fe, no podrá estar en el compromiso que se disputará en Bogotá y que será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la lucha por el liderato del grupo. Si se confirma la sanción, su regreso se produciría en la cuarta fecha, nuevamente frente al cuadro cardenal, pero esta vez en Medellín.

¿Qué dijo Lucas González sobre Independiente Santa Fe?

En la rueda de prensa posterior al clásico antioqueño, Lucas González también se refirió al siguiente desafío de Atlético Nacional. El entrenador bogotano reconoció que el compromiso frente a Independiente Santa Fe será exigente y explicó que el partido contra Medellín le dejó información importante para preparar el próximo encuentro.

“Ahora nos quedamos con lo que estamos viviendo hoy en día. Este partido nos da información, tendremos que ajustar cosas para enfrentar a Santa Fe el sábado”, manifestó el director técnico, quien también destacó el trabajo realizado por el conjunto cardenal en su anterior presentación.

González recordó que Santa Fe consiguió superar a Once Caldas, un resultado que Atlético Nacional no había podido conseguir en sus enfrentamientos contra el equipo de Manizales. “Santa Fe es un excelente equipo, hicieron lo que no pudimos hacer en cuatro partidos contra Once Caldas. Vamos a buscar el resultado como nos exige la hinchada”, aseguró el entrenador.

Finalmente, el técnico lamentó que la afición verdolaga no pueda acompañar al equipo en este compromiso y señaló que el plantel tendrá que asumir el encuentro como otra final en su camino hacia la clasificación. Con la posible ausencia de William Tesillo, Atlético Nacional tendrá que ajustar su defensa para visitar a Independiente Santa Fe en un partido que puede marcar el rumbo de los cuadrangulares semifinales.

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