El AZ Alkmaar de Mateo Chávez visita al Sparta Praga en busca de su tercera victoria en la Europa League; sigue el partido por Claro Sports Premium

Sparta Praga vs AZ Alkmaar, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¡La actividad de los mexicanos en el fútbol europeo continúa por la pantalla de Claro Sports! El AZ Alkmaar de Mateo Chávez visita al Sparta Praga este jueves 26 de noviembre, en el partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027. El encuentro se disputará en el Stadion Letná, en República Checa, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás disfrutar de todas las emociones en vivo y sin interrupciones a través de Claro Sports Premium en YouTube.

El conjunto neerlandés buscará su tercera victoria de la competencia europea, en la que acumula seis puntos tras registrar dos triunfos y dos derrotas, la más reciente ante la Juventus por 2-1. Por su parte, el Sparta Praga suma cuatro unidades y necesita reencontrarse con la victoria después de caer de manera consecutiva frente al Olympiacos y al Bournemouth. El compromiso también representa una oportunidad para que Mateo Chávez vuelva a tener minutos en la Europa League, después de perderse los últimos dos encuentros del AZ Alkmaar en el certamen.

¿A qué hora inicia la transmisión del Sparta Praga vs AZ Alkmaar hoy 26 de noviembre?

El partido entre Sparta Praga y AZ Alkmaar está programado para comenzar a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, este jueves 26 de noviembre de 2026. Para disfrutar del partido en vivo, podrás suscribirte a Claro Sports Premium en YouTube por 59 pesos mexicanos al mes y acceder a las transmisiones disponibles de la Europa League sin cortes comerciales.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Sparta Praga vs AZ Alkmaar en la Europa League 2026

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, cuando el AZ Alkmaar eliminó al Sparta Praga con un marcador global de 6-1. El conjunto neerlandés ganó los dos encuentros de aquella eliminatoria, por lo que los checos tendrán la oportunidad de tomar revancha, ahora en la Europa League.

Últimos enfrentamientos directos:

19 de marzo de 2026 | Sparta Praga 0-4 AZ Alkmaar.

12 de marzo de 2026 | AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praga.

Resultados del Sparta Praga en la Europa League 2026-2027:

Jornada 4 | Sparta Praga 1-3 Bournemouth.

Jornada 3 | Olympiacos 1-0 Sparta Praga.

Jornada 2 | Sparta Praga 1-1 Lillestrom.

Jornada 1 | Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praga.

Resultados del AZ Alkmaar en la Europa League 2026-2027:

Jornada 4 | AZ Alkmaar 1-2 Juventus.

Jornada 3 | Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar.

Jornada 2 | AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer-Sheva.

Jornada 1 | Sunderland 1-0 AZ Alkmaar.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium está disponible mediante la membresía del canal de YouTube de Claro Sports, con un costo mensual de 59 pesos mexicanos. La suscripción da acceso a contenidos exclusivos y a distintas transmisiones deportivas sin cortes publicitarios.

Dentro de su programación se incluyen encuentros de la Selección Nacional de México y el seguimiento de futbolistas mexicanos que compiten en Europa, como Armando González con Olympiacos en la Superliga y la Copa de Grecia, además de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal. También forman parte de la oferta torneos internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

Además del plan mensual, algunos eventos pueden adquirirse por separado bajo el esquema Pay Per View (PPV), con un costo de 14.50 pesos mexicanos. Esta modalidad está disponible mediante la aplicación de Claro Sports para Smart TV y a través de Claro Video.

Para suscribirse a Claro Sports Premium se recomienda realizar el proceso desde un navegador web. En el caso de usuarios de dispositivos Apple, las compras efectuadas directamente desde iOS o mediante el sistema de pagos de Apple pueden incluir un cargo adicional aplicado por la plataforma.