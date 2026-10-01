Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 4?

El análisis, quiniela y picks para la cuarta jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Picks NFL 2026 Semana 4 | WINSLOW TOWNSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Se terminó el mes de septiembre en la NFL y tenemos la Semana 4, la última en un buen rato con 16 partidos, y la gira internacional nos trae el primer partido de ‘madrugada’ en Londres de 2026, por lo que tendremos un domingo de 15 horas de fútbol americano.

La Semana 3 no fue buena para los picks, no vamos a escondernos. Varias malas lecturas (Saints, Eagles, Bucs, Seahawks), pero también va creciendo la lista de bad beats, con derrotas que no tienen nombre como la de los Titans. Lo bueno es que tenemos ya una muestra considerable sobre todo de series ofensivas para analizar a los equipos y esperamos volver a los números negros esta jornada.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13. SALTAR A UN PARTIDO: Steelers vs Browns (TNF) | Colts vs Commanders (Londres) | Cowboys vs Texans | Jets vs Bears | Jaguars vs Bengals | Titans vs Ravens | Cardinals vs Giants | Rams vs Eagles | Packers vs Buccaneers | Patriots vs Bills | Dolphins vs Vikings | Broncos vs 49ers | Chargers vs Seahawks | Chiefs vs Raiders | Lions vs Panthers (SNF) | Falcons vs Saints

Picks NFL 2026 Steelers vs Browns | Imagn Images

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns (+2.5, 38.0)

Arranca la Semana 4 en Cleveland, con un duelo de la AFC Norte, en la que todos los equipos van con marca de 2-1. En la preparación para comentar este partido en la gran cadena W, uno se encuentra con par de joyas. Primero, resulta que Cleveland es el equipo que más veces le ha ganado a los Steelers y es el mejor equipo de la NFL jugando en jueves: han ganado sus últimos siete, todos en casa, incluyendo tres ante los Steelers.

Segundo, de corte más táctico y menos anecdótico, es que tenemos a dos de los peores cuatro equipos en tercer down: Pittsburgh es el #30, convirtiendo 30.6%; Cleveland es #29, 32.4%. Esto nos indica que son equipos que tienen problemas en situaciones obvias de pase o que no pueden mover las cadenas en corto yardaje. Jugar fútbol americano canadiense será vital en este juego para que la presión no haga estragos. Pittsburgh tiene ligeras ventajas.

La defensa de Cleveland, aún tras el cambio de Myles Garrett, está luciendo y puede que sea mejor que la Cortina de Acero. Mason Graham destruye líneas en el interior, con Jared Verse y Carson Schwesinger, Denzel Ward y compañía haciendo su labor en las tres líneas. La cuestión aquí es que Pittsburgh recuperó a Michael Pittman Jr., lo que elevó a la ofensiva ante Cincinnati, y cambiaron el lado derecho de la OLine previo a la Semana 3, por lo que Rodgers tuvo su partido con más tiempo para lanzar desde que llegó a los Steelers.

Donde hay más ventaja para los visitantes es del otro lado. Cleveland tiene dos bajas (y posiblemente tres) en la línea ofensiva, además de que son de los peores corriendo el balón. Poner demasiada responsabilidad en Deshaun Watson tiene tintes de ser contraproducente, aunque Pittsburgh tiene en duda a media secundaria, incluyendo a Jalen Ramsey.

Son dos equipos igualados, pero las bajas de la OLine podrían ser letales para Cleveland. Sí, recibir a Pittsburgh es el ‘Super Bowl’ de cada año en Cleveland y rugieron en el partido ante Carolina, pero los Steelers tienen ligeras ventajas en prácticamente todas las líneas, además de mayor experiencia en los laterales, ya que Todd Monken tendrá su primer juego en corto descanso. STEELERS (-2.5 en PlayDoIt) 23, Browns 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Indianapolis Colts vs Washington Commanders (+3.5, 48.0 en Londres)

Partido madrugador en Londres entre dos equipos que ‘salvaron’ su temporada al conseguir su primera victoria en la Semana 3. Por extraño que parezca, la defensiva de Washington puede ser la mejor unidad de este partido. No tienen el roster más talentoso, pero con un coach ‘hijo’ de Brian Flores, cargan a lo loco para generar caos. Eso cierra el juego terrestre y complica al QB. Los Colts, sin Alec Pierce y con Daniel Jones limitado todavía, no están generando jugadas explosivas, por más que Shane Steichen es un genio en cuanto a llamar una ofensiva.

Los Commanders son malos por tierra, pero Indianapolis permite muchas yardas. Marcus Mariota apunta a repetir como QB. Es decente como suplente, aunque tenga sus problemas con la entregas. Colts no presiona y tendría suficientes receptores como para mover el balón. Eso lleva a pensar que la línea es un tanto inflada, por más que los juegos internacionales han sido muy para los favoritos, porque el mejor equipo suele adaptarse mejor al viaje. Colts 24, COMMANDERS (+3.5 en PlayDoit) 23. VOLVER A LOS PARTIDOS

NFL Picks 2026 Cowboys vs Texans | Foto por MAURO PIMENTEL / AFP

Dallas Cowboys vs Houston Texans (-2.5, 48.0)

Los Texans, favoritos para ganar la AFC Sur, comenzaron 0-3. Se juegan la vida el domingo en el partido texano y tendrían refuerzos, ya que Nico Collins volvería tras dos semanas de ausencia por una lesión muscular. El WR es clave para el ataque de Houston, porque se lleva la atención de la defensa y eso abre espacio para el resto de receptores y el juego terrestre. Dallas es una defensa que no destaca en nada, Joey Porter Jr. podrá aportar poco pese a recuperarse ‘milagrosamente’ de la espalda tras llegar de Pittsburgh y C.J. Stroud juega mejor en casa.

Dallas es la ofensiva que ha anotado en mayor proporción de sus ofensivas, pero va a tener su mayor reto. Houston está en otra liga respecto a Giants, Washington y Baltimore lesionado. Han permitido jugadas grandes, pero resulta que el ataque de Dak y compañía ha sido eficiente, pero no explosivo. Tienen bajas en los linebackers internos, pero los TE y RB de los Cowboys no son la base de su ofensiva. Serán grandes duelos entre Stingley y Lassiter contra CeeDee y Pickens.

Houston va 0-3, pero están a una intercepción solatada y varios errores en zona de puntos de estar al menos 2-1. Enfrentarse a la defensa de Dallas debería de reactivar el ataque. Eso y el sentido de urgencia es suficiente para una línea de menos de un gol de campo ante un equipo con algo de desgaste extra por jugar en Brasil el domingo pasado. TEXANS (-2.5 en Caliente) 24, Cowboys 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

New York Jets vs Chicago Bears (-3.5, 43.0)

Vaya exhibición de Ben Johnson el lunes. Fue contra lo que todo el mundo esperaba y lanzó temprano, rápido y de manera efectiva con Case Keenum como QB. Parece que el domingo jugará Tyson Bagent, quien da una dimensión adicional al ataque porque tiene mayor movilidad que el veterano, y siempre se puede contar con que habrá un buen plan ofensivo por parte de los Bears.

Chicago, en casa, lleva par de partidos buenos en defensa, aunque hay atenuantes como la lluvia, Carson Wentz y Andy Dalton, sin mencionar que el ataque de Eagles lleva un año atascado en el fango. Jets, bajita la mano y aún sin Breece Hall, tiene el potencial para lanzar el balón. Sabemos que Geno Smith tiene una kriptonita: la presión. Chicago ha aumentado sus cargas y ha incomodado a Eagles y Vikings, pero tampoco es su fuerte, y le permitieron 73 yardas por tierra a Saquon antes de que el partido se saliera de control para Philly. Todo esto para decir que son muchos puntos para un equipo que era underdog en casa de más de un gol de campo el lunes. Bears 24, JETS (+3.5 en Caliente) 21. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Jaguars vs Bengals | ANDY LYONS / Getty Images via AFP

Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals (-2.5, 51.5)

El que podría ser el partido de la semana. Dos equipos con marca de 3-1, con mariscales elegidos con el primer pick del Draft, y con defensivas que parecen tener buenos números, pero el tema de la competencia es el detalle.

El partido va a pasar por la presión al QB rival. Cincinnati no es bueno corriendo y los Jags son un muro terrestre, mientras que los Bengals tratarán de lavar su imagen tras ser quemados por Aaron Rodgers.

Es un partido bravo de pronosticar. Le confió más a Liam Coen que a Zac Taylor para tener un plan de ataque. JAGUARS (+2.5 en Caliente) 24, Bengals 21. VOLVER A LOS PARTIDOS

Tennessee Titans vs Baltimore Ravens (-11.5, 43.5)

Los Ravens vuelven a casa tras la expedición amazónica, en la que recuperaron a Zay Flowers. El WR les da otro nivel de pegada. Tennessee no es un equipo con una buena defensiva (el perímetro es débil y no presionan), pero Baltimore tiene cierto riesgo porque podrían estar sin las dos piezas más importantes de la línea ofensiva: el centro (van con el de cuarto equipo, moviendo al guardia novato Vega Ioane) y el tackle izquierdo (Ronnie Staley no jugó en Brasil).

La ofensiva de los Titans ha tenido buenos drives las últimas dos semanas, pero Cam Ward tiene que mejorar su toma de decisiones. Sus errores le costaron la derrota en Nueva York. Baltimore es todavía mejor defensiva, pero son demasiados puntos. Baltimore tendría que anotar cerca de 30 para tener opciones de cubrir la línea. Es demasiado considerando las lesiones, viaje, etc. Ravens 27, TITANS (+11.5 en Caliente) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Rams vs Eagles | Bill Streicher-Imagn Images

Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles (+3.5, 43.5)

Philly es una de las grandes decepciones de la temporada. Apenas le ganaron por dos puntos a Washington y Tennessee les ganaba con dos minutos por jugar. Y luego van a Chicago y solo anotan 7 puntos, empatando la menor cifra desde que Jalen Hurts es el QB1 en la ciudad del amor fraterno. Rams tiene peor récord, pero es favorito por más de un gol de campo de visitante en buena medida porque sus derrotas son justificables: jetlag y un combo de altitud/lesiones defensivas. Anotar 26 en Denver, sin su mejor receptor, no es poca cosa.

Estos dos equipos se conocen. Eagles domina la serie en común por una razón simple: son un equipo pesado, similar a los 49ers, que terminan doblando a los finos y ligeros Rams. Así ganaron los 4 juegos entre McVay y Sirianni. Una salvedad: esta línea ofensiva no es la de antaño, Dallas Goedert está lesionado y tienen otro par de TE lesionados. Eso puede ser la razón por la que el ataque sigue siendo igual de vainilla que en 2025: pura escopeta, sin engaños, sin personal pesado, sin hombres en movimiento y con esquemas simples. Ah, y Saquon no está exactamente al 100.

La defensa de Philly tampoco está como en otros años. Se les puede correr, más con Jalen Carter y Jordan Davis tocados. No han podido presionar al QB rival y Chicago mostró que se les puede lanzar el balón rápido y por el centro del campo. Rams usó ese plan ante Giants y gustan del personal pesado, por lo que no hay que inventar el hilo negro.

Dicho todo lo anterior, la línea es excesiva. Todo el mundo vio el papelón del lunes por la noche, pero los locales deberían dar batalla. Ese medio punto puede ser la diferencia. Rams 23, EAGLES (+3.5 en Novibet) 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Arizona Cardinals vs New York Giants (+2.5, 44.5)

Uno ve la línea y estaría tentado de ir con los Giants pero es complicado considerando lo mal que se ha visto Jameis Winston. Arizona tiene lesionados en el perímetro y no se destacan por presionar. El tema es que su defensiva tiene serios problemas.

Jacoby Brissett no comanda un ataque explosivo, pero es consistente. Tienen muchas manos (Wilson, McBride, Bourne) y será el duelo terrestre más favorable para el novato Love. Los Cardinals van a anotar sus puntos; no sé si Nueva York tenga con qué detenerles o ir punto a punto. CARDINALS (-2.5 en Caliente) 24, Giants 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Patriots vs Bills | RICH STORRY / GETTY IMAGES VIA AFP

New England Patriots vs Buffalo Bills (-6.5, 48.5)

Drake Maye sigue en caída libre. El QB de los Pats volvió a tener otra actuación de terror, cometiendo errores en situaciones clave de tercer down o zona roja. Buffalo es una defensa que sería menos complicada que Seahawks, Steelers o Jaguars, pero presionan bien al QB.

Los Bills, a la ofensiva, están en un gran momento, aunque podrían perder una dimensión porque Josh Allen se lesionó la rodilla y quizá no corra tanto por diseño o para extender jugadas. Para su fortuna, los Pats no son tan sólidos vía terrestre como en 2025 y Christian Gonzalez sigue a un gran nivel, pero hemos visto hasta a Drew Lock mover el balón.

New England necesita dar un golpe en la mesa para recuperar el curso, pero suena difícil que puedan hacerlo en las circunstancias actuales de su ataque. No tienen suficientes municiones. BILLS (-6.5 en PlayDoIt) 27, Patriots 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Miami Dolphins vs Minnesota Vikings (-10.5, 38.5)

La ofensiva de los Vikings ha anotado un TD en los últimos dos partidos, con otro de equipos especiales. Kyler Murray lució fatal ante Tampa Bay. Justin Jefferson está en duda. Y pese a todo eso, no tengo la más mínima intención de ir con los Dolphins.

Miami ha permitido 80.3% de pases completos. Son mejores contra la carrera, pero tampoco han sido estelares. Su ofensiva es la peor de la NFL y perdieron a su mejor jugador, De’Von Achane. Para colmo, van contra la defensiva de Brian Flores, que carga de maneras exóticas en casi toda jugada. Eso ha confundido a Caleb Williams y Baker Mayfield, mariscales a priori tienen más talento en el brazo y experiencia que Malik Willis. Salvo que ayude el rival, dudo seriamente que puedan anotar par de touchdowns ante un coach que además les tiene ganas porque lo despidieron en su momento. En algún punto los Fins van a cubrir, pero las circunstancias no pintan para que sea el domingo. VIKINGS (-10.5 en Caliente) 24, Dolphins 10. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Packers vs Bucs | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers (+3.5, 38.5)

Este es un partido histórico. Green Bay, que tiene 8 derrotas al hilo contra la línea desde el final de 2025, ante Tampa Bay, que lleva un récord de 12 con derrota ATS, y para colmo perdió a Baker Mayfield por lesión. Jalon Daniels, un agente libre novato de la Universidad de Kansas, será el QB titular de los Bucs, y ni en la NCAA era destacado por su brazo. Eso sí, aporta vía terrestre.

Para su fortuna, la ofensiva de los Packers está en una situación bastante precaria. Su juego terrestre es inexistente por la ausencia de Josh Jacobs y las lesiones de la línea ofensiva, además de que Tampa es el mejor equipo contra la carrera. Jordan Love tendrá que lanzar para ganar, pero se la vive presionado. Hay una posibilidad de que, con las cargas de los Bucs, encuentre alguna jugada grande con Christian Watson, Matthew Golden y Tucker Kraft. Si consiguen dos o más, cobran, pero tengo mis reservas. Suena horrendo respaldar a Jalon Daniels, pero Tampa tiene mejor roster y ya vimos el lunes a un tercer QB no solo cobrar, sino ganar. Packers 19, BUCS (+3.5 en Novibet) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Denver Broncos vs San Francisco 49ers (-2.5, 48.5)

La cantidad de lesiones de los 49ers debe ser estudiada por la ciencia. Tienen a tantos jugadores fuera ya que no pudieron mandar a Nick Bosa a la reserva de lesionados, no porque haya un límite, sino que solo pueden volver ocho durante una temporada y las plazas ya están ocupadas: CJ West, Jake Tonges, el novato De’Zhaun Stribling, Nick Martin, Christian Kirk, Nate Hobbs, Austen Pleasants y Sam Okuayinonu, sin mencionar otros que ya no volverán en 2026.

A esta letanía hay que sumarle que Mike Evans y Trent Williams no terminaron el juego ante Arizona. El WR se lesionó las costillas y a duras penas podía caminar, mientras que el tackle tiene una lesión en el hombro. Kyle Shanahan puede sacar ofensiva de un equipo de juveniles, pero la baja del protector del lado ciego es la que más le ha costado históricamente: tienen marca de 61-32 con él, 4-13 sin él, incluyendo el único juego que se perdió en 2025: en la semana 18 ante Seattle.

La defensa de los Niners no es de lo mejor de la liga. Limitaron a Rams a 7 puntos en Australia, pero la historia pudo cambiar si Stafford no lanza un pick cuando ganaba L.A. 7-3 o la detención en línea de gol en el tercer cuarto. A Miami lo descartamos, pero Arizona les anotó 30, anotando en 7 de sus últimos 8 drives. Bo Nix tarda en carburar, pero podría tener opciones de mover el balón tanto por tierra como por aire. Encontraron respuestas en el segundo medio en el domingo por la noche.

La defensa de los Broncos no es tan top cuando se enfrenta a buenos ataques, pero el tema aquí es que tantas bajas de los Niners son factor. Vamos con la sorpresa. BRONCOS (+2.5 en Caliente) 24, 49ers 23. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Chiefs vs Raiders | Gary A. Vasquez, USA Today Sports

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders (+4.5, 47.5)

Que los Chiefs estén 3-0 no es sorpresa. Que Raiders lo esté, desde luego que sí. Anticipábamos una gran mejora con Klint Kubiak coordinando este ataque porque llevó a ganar el Super Bowl a Sam Darnold, pero de eso a estar invictos es otra cosa.

La defensa de los Raiders también ha mejorado, a base de capturas y robos de balón. Van a tener su mayor reto, porque Mahomes está volviendo a su versión de 2019 en cuanto a pases largos y ahora tiene apoyo terrestre. Puede que el tema de Las Vegas pase más por el mal nivel de los rivales que otra cosa.

El 3-0 de KC es un tanto engañoso. Dominaron a Denver, pero tuvieron actuaciones no tan sólidas ante Colts y Dolphins. Eso bien podría abrir la puerta a que Raiders dé la sorpresa, pero también recordemos que Chiefs le encanta hacer sangre a uno de sus mayores rivales y no me cuesta imaginar que Cousins pueda ir a la par de Mahomes si el script del partido se pone negativo para los negro y plata. CHIEFS (-4.5 en Caliente) 29, Raiders 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks (-7.0, 42.5)

Tengan a los Chargers en sus pensamientos y oraciones. No ha de ser fácil tener vínculos con la única franquicia que ha perdido un partido pese a robarse cinco balones y tener diferencial de entregas de +4. Eso les pasó en Buffalo… por tercera vez desde 2013, según datos de Stathead. El resto de la liga no perdió: 81-0-1. Y van a meterse a la boca del lobo en Seattle.

Los Seahawks perdieron el invicto en el regreso de Sam Darnold. Quieren que alguien pague los platos rotos y qué mejor que un equipo que fue arrollado de local por Arizona y Raiders, que tiene problemas en la línea ofensiva. La defensiva no fue la razón por la que perdieron en Washington. Darnold igual y les complica, pero pinta a que les van a poner un numerito. SEAHAWKS (-7.0 en Caliente) 28, Chargers 13. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Lions vs Panthers | GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES VIA AFP

Detroit Lions vs Carolina Panthers (+3.5, 51.5)

Por primera vez desde 2017, Carolina juega en el partido más estelar de todos, el Sunday Night. No son favoritos en casa, por más que su ataque anotó 71 puntos en las primeras dos semanas. El principal tema es su defensiva, que permite muchas yardas por tierra y por pases cortos. Quieren evitar las jugadas explosivas, lo cual es factible de ejecutar cuando tienes a todos sanos. Para esta Semana 4, no tendrán a sus dos córners, Jaycee Horn y Mike Jackson Jr. Jared Goff históricamente lo pasa mal al aire libre, pero aquí deberían de mover el balón a placer.

Bryce Young y Carolina podrían ir a la par, pero tienen problemas en la línea ofensiva. Detroit no es una buena defensa, pero pueden presionar al QB rival. Cleveland lo hizo en la Semana 3 y vimos cómo se estancó el ataque. No tienen el perímetro de los Browns, pero tendrán mayor apoyo de su ofensiva.

Es probable que el medio punto entre en juego, pero Detroit va a anotar casi cada que quieran y podría ser un juego un tanto similar al del domingo ante Jets. LIONS (-3.5 en Novibet) 28, Panthers 19. VOLVER A LOS PARTIDOS

Atlanta Falcons vs New Orleans Saints (-2.5, 48.0)

Tenemos el partido del 20 aniversario del regreso del fútbol americano a Nueva Orleans tras el huracán Katrina. El Superdomo va a ser la locura, tanto en ambiente como en posibilidad de tener muchos puntos.

Los Saints, por lesiones y otras cuestiones, demostró que su defensa tiene problemas ante Raiders, que dista de ser el roster más talentoso. Atlanta quizá tenga más armas con Bijan y London, aunque Kyle Pitts no es usado como Brock Bowers. El partido se va a definir del otro lado del balón. ¿Cuánto puede Atlanta, con la baja de sus tres mejores defensivos (Pearce, Walker y Terrell) puede contener a los Saints y Tyler Shough?

Con todo lo que sufrieron ante Raiders, Nueva Orleans anotó 27 puntos en tres cuartos. Repiten eso y Michael Penix Jr. se pondría en modo remontada, algo que no vivió en Lambeau. Ese escenario le puede costar.

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