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Inglaterra vs Croacia en vivo la UEFA Nations League 2026: resultado y goles de la jornada 5

Publicado por Ana María Benito

Uno de los duelos más llamativos e interesantes de este jueves 12 de noviembre entre estas grandes selecciones del viejo continente.

Inglaterra vs Croacia, en vivo el partido de la UEFA Nations League.
Inglaterra vs Croacia, en vivo por la Nations League | Claro Sports.

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre de 2026, en un compromiso correspondiente a la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro tendrá lugar en el emblemático Estadio de Wembley, en Londres, donde ambas selecciones buscarán sumar tres puntos importantes para acercarse a sus objetivos en la fase de grupos. El duelo promete grandes emociones, teniendo en cuenta la calidad de las dos plantillas y la importancia del resultado para sus aspiraciones en el Grupo A3, en una jornada en la que cada punto puede marcar la diferencia de cara a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora inicia el Inglaterra vs Croacia hoy 12 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Inglaterra y Croacia se disputará este jueves 12 de noviembre de 2026, en un compromiso correspondiente a la Jornada 5 de la Liga A, Grupo A3, de la UEFA Nations League 2026-27. Ambas selecciones afrontarán este partido con la necesidad de conseguir un resultado positivo que les permita fortalecer sus aspiraciones en la competición y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

El silbatazo inicial está programado para las 13:45 horas, tiempo del centro de México, 14:45 de Colombia, en el Estadio de Wembley, en Londres, escenario de un enfrentamiento que promete intensidad y buen fútbol.

Alineaciones del Inglaterra vs Croacia para la jornada 5, al momento

  • Así formaría Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold o Ben White, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite o Dan Burn, Lewis Hall; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
  • Así formaría Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Luka Vušković, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Martin Baturina; Ante Budimir o Dion Drena Beljo.

¿Dónde ver el Inglaterra vs Croacia en vivo? Canales de TV y streaming online

Los aficionados en México podrán seguir en vivo el encuentro entre Inglaterra y Croacia, correspondiente a la UEFA Nations League, este jueves 12 de noviembre de 2026. La transmisión del compromiso, que comenzará a las 13:45 horas (tiempo del centro de México), estará disponible a través de Sky Sports, la plataforma de streaming Sky+ y el canal 583 de izzi.

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