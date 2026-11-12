Inglaterra vs Croacia en vivo la UEFA Nations League 2026: resultado y goles de la jornada 5

Uno de los duelos más llamativos e interesantes de este jueves 12 de noviembre entre estas grandes selecciones del viejo continente.

Inglaterra vs Croacia, en vivo por la Nations League | Claro Sports.

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre de 2026, en un compromiso correspondiente a la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro tendrá lugar en el emblemático Estadio de Wembley, en Londres, donde ambas selecciones buscarán sumar tres puntos importantes para acercarse a sus objetivos en la fase de grupos. El duelo promete grandes emociones, teniendo en cuenta la calidad de las dos plantillas y la importancia del resultado para sus aspiraciones en el Grupo A3, en una jornada en la que cada punto puede marcar la diferencia de cara a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora inicia el Inglaterra vs Croacia hoy 12 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Inglaterra y Croacia se disputará este jueves 12 de noviembre de 2026, en un compromiso correspondiente a la Jornada 5 de la Liga A, Grupo A3, de la UEFA Nations League 2026-27. Ambas selecciones afrontarán este partido con la necesidad de conseguir un resultado positivo que les permita fortalecer sus aspiraciones en la competición y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

El silbatazo inicial está programado para las 13:45 horas, tiempo del centro de México, 14:45 de Colombia, en el Estadio de Wembley, en Londres, escenario de un enfrentamiento que promete intensidad y buen fútbol.

Alineaciones del Inglaterra vs Croacia para la jornada 5, al momento

Así formaría Inglaterra : Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold o Ben White, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite o Dan Burn, Lewis Hall; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold o Ben White, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite o Dan Burn, Lewis Hall; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. Así formaría Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Luka Vušković, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Martin Baturina; Ante Budimir o Dion Drena Beljo.

¿Dónde ver el Inglaterra vs Croacia en vivo? Canales de TV y streaming online

Los aficionados en México podrán seguir en vivo el encuentro entre Inglaterra y Croacia, correspondiente a la UEFA Nations League, este jueves 12 de noviembre de 2026. La transmisión del compromiso, que comenzará a las 13:45 horas (tiempo del centro de México), estará disponible a través de Sky Sports, la plataforma de streaming Sky+ y el canal 583 de izzi.

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