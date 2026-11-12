Chequia vs España en vivo la UEFA Nations League 2026: resultado y goles de la jornada 5

España visita a Chequia en la jornada 5 de la Nations League 2026. La Roja busca mantener su paso perfecto ante un rival que todavía no suma puntos en el torneo

Partidos en vivo: Chequia vs España | Claro Sports

La selección de España visita este jueves 12 de noviembre a Chequia en la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026-27, en un enfrentamiento correspondiente al Grupo A3 de la Liga A. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como líder del sector con 12 puntos de 12 posibles, producto de cuatro victorias consecutivas, además de tener asegurada su clasificación a los cuartos de final. La Roja buscará mantener su paso perfecto y llegar con ventaja a su próximo compromiso contra Inglaterra, que podría definir el primer lugar del grupo.

Por su parte, Chequia atraviesa un panorama distinto, con cuatro derrotas en sus primeras cuatro presentaciones y sin puntos en la clasificación. El equipo dirigido por Santi Denia intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria y mantener sus posibilidades de permanencia en la Liga A. En su último encuentro, los checos cayeron 3-0 ante Inglaterra, mientras que España derrotó 2-1 a Croacia. El antecedente más reciente entre ambas selecciones terminó con triunfo español por 3-1, el pasado 3 de octubre.

¿A qué hora inicia el Chequia vs España hoy 12 de noviembre de 2026?

El partido entre Chequia y España comenzará este jueves 12 de noviembre a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el epet ARENA, también conocido como Estadio Letná, ubicado en Praga. El encuentro corresponde a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27 y está programado para las 20:45 horas locales, el mismo horario de España.

España llega con 12 goles a favor y cinco en contra, mientras que Chequia registra dos anotaciones y diez goles recibidos. La diferencia de rendimiento entre ambos equipos coloca a los visitantes en posición de disputar el liderato del sector con Inglaterra, selección que suma nueve puntos y también tendrá actividad durante la jornada.

El compromiso tendrá importancia para los dos equipos de cara al cierre de la fase de grupos. España recibirá a Inglaterra el domingo 15 de noviembre, mientras que Chequia deberá afrontar su último encuentro ante Croacia. Por ahora, el partido no ha comenzado, por lo que todavía no hay resultado ni goles que reportar.

Alineaciones del Chequia vs España para la jornada 5, al momento

Luis de la Fuente tendrá que modificar su alineación ante las ausencias de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Rodri Hernández y Dani Olmo. Yamal presenta molestias en la rodilla derecha, mientras que Oyarzabal se recupera de un proceso gripal. Además, Aymeric Laporte y Nico Williams no estarán disponibles para este encuentro, por lo que jugadores como Dean Huijsen, Mikel Merino y Jorge de Frutos tienen posibilidades de aparecer desde el inicio.

Posible alineación de Chequia: Lukáš Horníček; Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, Jiří Sláma; Tomáš Souček, Lukáš Červ; Lukáš Ambros, Adam Hložek, Lukáš Provod; Naderi. Director técnico: Santi Denia.

Lukáš Horníček; Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, Jiří Sláma; Tomáš Souček, Lukáš Červ; Lukáš Ambros, Adam Hložek, Lukáš Provod; Naderi. Posible alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz; Jorge de Frutos, Mikel Merino, Álex Baena; Ferran Torres. Director técnico: Luis de la Fuente.

Por parte de Chequia, Tomáš Souček y Adam Hložek aparecen entre las principales opciones para encabezar al equipo local, que necesita mejorar sus resultados en el torneo. España, por su parte, podría darle minutos a jugadores que han tenido menor participación durante las jornadas anteriores. Las alineaciones son probables y deberán confirmarse con los anuncios oficiales previos al encuentro.

¿Dónde ver el Chequia vs España en vivo? Canales de TV y streaming online

El Chequia vs España de la jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27 se podrá ver en México a través de Sky Sports, señal disponible mediante servicios de televisión de paga como Sky e izzi. El encuentro también contará con transmisión por internet mediante Sky+, plataforma que requiere una suscripción compatible para acceder a los contenidos deportivos.

El silbatazo inicial está previsto para las 13:45 horas de la Ciudad de México, por lo que los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro durante la tarde de este jueves. España buscará conseguir su quinta victoria consecutiva y conservar el liderato del Grupo A3, mientras que Chequia intentará sumar sus primeros puntos de la competencia ante su afición.