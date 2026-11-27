Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Aurora Cobán Imperial, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial visita a Aurora con la posibilidad de arrebatarle a San Pedro el último boleto a la fase final del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Príncipes Azules llegan a la jornada 22 a un punto del sexto puesto. Los aurinegros, ya eliminados, se despiden del torneo ante su afición con puntos en juego para la tabla acumulada.

Aurora marcha décimo con 25 puntos, producto de ocho triunfos, un empate y doce derrotas. El equipo de Saúl Phillip perdió 3-2 en su visita a Municipal y ese resultado lo dejó sin opciones de alcanzar a San Pedro, que suma 29. Para el cuadro castrense, ganar en casa le permitiría iniciar el Clausura con más margen en la pelea por la permanencia.

Por su parte, Cobán Imperial ocupa el séptimo lugar con 28 puntos tras ocho victorias, cuatro empates y nueve derrotas. El equipo de Ramiro Cepeda viene de vencer 2-0 a San Pedro en casa y su camino más claro a la clasificación es ganarle a Aurora y que San Pedro deje puntos ante Guastatoya. También deberá seguir la visita de Marquense a Malacateco: si cobaneros y leones ganan, ambos llegarán a 31 puntos y la diferencia de gol, hoy de -2 para Cobán y -8 para Marquense, puede decidir el boleto.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Cobán Imperial de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Cobán Imperial será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Cobán Imperial hoy

Ni Aurora ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Marcos Acosta, Carlos Flores, Klisman García; Daniel Baján, Jose Grajeda, Roger Hernández; Eddie Ibargüen, Víctor Urias; y Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Eduardo Soto, Thales Moreira, Luis De León, Selvin Tení, Michael Moreira; William Amaya, Kenneth Valdez, Janderson Pereira, Julio Sandoval; y Uri Amaral. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Cobán Imperial:

27 de julio de 2026 | Cobán Imperial 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 1 de abril de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 2-0 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

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