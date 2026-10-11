¡Checo Pérez no pierde la esperanza! revela cuánto le falta a Cadillac para pelear en la F1 tras el GP de Singapur

El piloto mexicano asegura que la escudería estadounidense se encuentra a un segundo para meterse en la pelea

Checo Pérez ve avances de Cadillac tras el GP de Singapur. | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 17 del Gran Premio de Singapur 2026, pero encontró aspectos positivos en el rendimiento de Cadillac después de la carrera disputada este domingo 11 de octubre en el circuito de Marina Bay. El piloto mexicano reconoció que su equipo todavía necesita reducir la diferencia de velocidad respecto a sus rivales, aunque destacó los avances en la operación de la escudería durante su primera temporada en la Fórmula 1.

El tapatío considera que Cadillac necesita mejorar entre uno y 1.5 segundos por vuelta para competir con los equipos de la zona media de la parrilla. A pesar de las limitaciones del monoplaza, Pérez pudo mantener detrás a los Aston Martin durante la primera parte de la competencia, una situación que le permitió evaluar el rendimiento del equipo frente a uno de sus rivales directos.

El resultado en Singapur también dejó información para el desarrollo del proyecto estadounidense. Pérez destacó que Cadillac ha conseguido completar carreras y acumular kilómetros, dos aspectos que considera necesarios para construir una base de trabajo rumbo a la temporada 2027, cuando el equipo espera contar con un monoplaza que le permita disputar posiciones más cercanas a la zona de puntos.

Checo Pérez reconoce la falta de ritmo de Cadillac para competir en Fórmula 1

La carrera de Checo Pérez estuvo marcada por la diferencia de rendimiento entre Cadillac y los equipos de la zona media. Durante las primeras vueltas, el mexicano consiguió defender su posición frente a los Aston Martin, pero después de su parada en boxes perdió contacto con sus rivales y completó el resto de la prueba sin posibilidades de acercarse a los puntos.

Pese a las dificultades, Pérez consideró que logró aprovechar el rendimiento disponible en su monoplaza. Tras la carrera, el mexicano señaló que su ritmo había sido competitivo dentro de las posibilidades actuales del equipo, aunque reconoció que la diferencia de velocidad sigue como uno de los principales obstáculos para Cadillac.

“Creo que fuimos muy fuertes con el ritmo que tuvimos hoy. Solo nos falta un segundo, segundo y medio, para estar en la pelea”, explicó Pérez al finalizar la carrera. El mexicano también señaló que la diferencia de rendimiento del monoplaza impide que Cadillac pueda disputar posiciones con Williams y Aston Martin, dos de las escuderías que han conseguido avances durante la temporada.

Cadillac pone la mirada en 2027 y Checo Pérez destaca el trabajo del equipo

Más allá del resultado en Marina Bay, Pérez destacó el funcionamiento operativo de Cadillac, un aspecto que considera fundamental para el desarrollo de la escudería. El mexicano reconoció el trabajo de los integrantes del equipo y señaló que la prioridad consiste en consolidar los procedimientos de carrera antes de contar con un monoplaza de mayor rendimiento.

El piloto también explicó que Cadillac enfrenta el desafío de competir contra equipos que cuentan con más experiencia y procesos de desarrollo establecidos. Durante 2026, la escudería estadounidense ha tenido que trabajar tanto en el rendimiento del automóvil como en la coordinación de sus distintas áreas, con el objetivo de mejorar su funcionamiento para la próxima campaña.

La temporada 2027 aparece como el principal objetivo del proyecto, después de que Pérez reconociera que el resto de las escuderías ha desarrollado sus monoplazas al ritmo esperado. Para Cadillac, las carreras restantes de 2026 servirán como parte del proceso de preparación, con la intención de reducir la diferencia respecto a sus competidores y comenzar el próximo campeonato en mejores condiciones.

Checo Pérez termina 17 en Singapur tras el abandono de Alex Albon

La posición 17 de Checo Pérez también estuvo relacionada con los abandonos de otros competidores, entre ellos Alex Albon, quien dejó la carrera durante la parte final. El mexicano no consiguió recuperar posiciones por ritmo de carrera, pero pudo llevar el Cadillac hasta la bandera a cuadros y sumar información sobre el comportamiento del monoplaza.

Pérez mantiene su confianza en que Cadillac pueda mejorar durante 2027, aunque reconoce que el equipo necesita reducir su desventaja de rendimiento para competir con el resto de la parrilla. Por ahora, la prioridad será terminar la temporada con una operación consistente y aprovechar la experiencia acumulada en su primer año dentro de la Fórmula 1.