Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

El encuentro se da entre dos cuadros que han tenido un pésimo rendimiento, pero la mayor urgencia es para el Ajedrezado.

Boyacá Chicó y Deportivo Pasto se miden en Tunja.

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy, 25 de septiembre de 2026?

El pitazo inicial en el Estadio La Independencia de Tunja será a las 6:10 p.m. de este viernes. Este es un partido entre dos clubes pequeños de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Por eso, el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports tendrán la transmisión. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Boyacá Chicó: David Agudelo; Sánder Navarro, Jefferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Estiven Sarria, Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Alejandro Maya.

Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Fáiner Torijano, Joyce Ossa; Hervin Goyes, Enrique Serje, Franco Leys, Diego Chávez; Jóider Micolta y Santiago Córdoba.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II?

Los do equipo han tenido un muy mal arranque en el campeonato y llegan separados por un solo punto, así que pensar en un empate es lo más probable. Ahora, hay que tener en cuenta la urgencia que tiene Boyacá Chicó por salir de la zona de descenso y el factor de que jugará como local.

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