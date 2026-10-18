Marquense vs Suchitepéquez en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Suchitepéquez por la jornada 15 del Torneo Apertura de Guatemala.

Marquense vs Suchitepéquez, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Marquense vs Suchitepéquez! Ambos equipos se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Leones buscarán aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros puestos de la clasificación, mientras que los Venados intentarán conseguir una victoria que les permita comenzar a salir del último lugar de la tabla.

Marquense afronta este compromiso después de igualar 1-1 frente a Deportivo Mixco. El conjunto de San Marcos se encuentra en la sexta posición con 21 unidades, luego de registrar seis victorias, tres empates y cinco derrotas en 14 encuentros. Un triunfo le permitiría alcanzar los 24 puntos y reducir la diferencia con los equipos que ocupan las primeras posiciones del campeonato.

Por su parte, Suchitepéquez llega después de empatar 1-1 ante Deportivo San Pedro. Los Venados permanecen en el último puesto con ocho puntos, producto de una victoria, cinco empates y ocho derrotas. El equipo mazateco, que registra 15 goles a favor y 30 en contra, buscará conseguir su segundo triunfo del torneo y reducir la distancia con Comunicaciones, que se encuentra en la undécima posición con 14 unidades.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Suchitepéquez hoy domingo 18 de octubre de 2026?

El encuentro entre Marquense y Suchitepéquez será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 20:10 horas de Guatemala en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Marquense vs Suchitepéquez para la jornada 15, al momento

Marquense y Suchitepéquez no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Domingo Zalazar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense : Gustavo Gutiérrez, Fernando Escalante, Elías Vásquez, Oscar Linton (C), Marco Rodas, Yordin Hernández, Christian López, Carlos Santos, Denilson Ochaeta, David Chuc, David Grande. DT : Manuel Naya

: Gustavo Gutiérrez, Fernando Escalante, Elías Vásquez, Oscar Linton (C), Marco Rodas, Yordin Hernández, Christian López, Carlos Santos, Denilson Ochaeta, David Chuc, David Grande. : Manuel Naya Suchitepéquez: Julio Secaida, Mafre Icuté (C), Víctor Torres, Hugo Silva, Figo Montaño, Nery Cabrera, Kevyn Aguilar, Armando Zamorano, Marco Rivas, Fabricio González, Alejandro Galindo. DT: Domingo Zalazar

Antecedentes del Marquense vs Suchitepéquez y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Marquense y Suchitepéquez:

16 de agosto de 2026 | Suchitepéquez 1-2 Marquense | Torneo Apertura 2026

21 de enero de 2024 | Suchitepéquez 2-0 Marquense | Primera División

8 de noviembre de 2023 | Marquense 2-1 Suchitepéquez | Primera División

13 de septiembre de 2023 | Suchitepéquez 3-1 Marquense | Primera División

19 de marzo de 2023 | Marquense 3-3 Suchitepéquez | Primera División

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