Llaneros vs Independiente Santa Fe, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

El Estadio Belo Horizonte – Rey Pelé abre sus puertas para la continuidad de la jornada dominical del fútbol colombiano.

Directo Llaneros Vs Santa Fe/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Llaneros vs Independiente Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 18 de octubre de 2026?

La pelota en la media Colombia estará rodando a partir de las 06:05 p.m.

Alineaciones Llaneros vs Independiente Santa Fe: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II

Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Dennys QUintero, Kevin Rincón; Juan Castilla, Jhojan Escobar, Juan Ramírez; Néider Ospina, Luis Miranda y Yorley Mena.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Jojhan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Alexis Zapata y Hugo Rodallega.

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