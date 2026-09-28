J.J. McCarthy llega a los Giants: una nueva oportunidad tras su accidentado inicio en la NFL

Los Giants entregan una quinta ronda de 2027 por McCarthy, quien busca relanzar su carrera tras lesiones y perder su puesto con los Vikings

JJ McCarthy nuevo mariscal de campo en Nueva York | Getty Images via AFP

Los Minnesota Vikings anunciaron este lunes 28 de septiembre el canje de J.J. McCarthy a los New York Giants por una selección de quinta ronda del Draft 2027. La operación, pendiente de que el quarterback apruebe el examen físico, abre una nueva oportunidad para un jugador que pasó de ser elegido entre los diez primeros del draft a quedar relegado al tercer puesto de su posición en Minnesota.

La llegada de McCarthy responde a una necesidad de los Giants tras perder a Jaxson Dart, quien estará fuera al menos por el resto de la temporada regular. El quarterback sufrió una lesión de rodilla durante la Semana 2 contra Los Angeles Rams y fue operado el viernes para reparar el menisco y el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Nueva York incorpora así otra alternativa para una ofensiva que quedó en manos de Jameis Winston.

Los números de J.J. McCarthy: diez titularidades entre lesiones y altibajos

Seleccionado décimo global en el Draft 2024, McCarthy se perdió toda su temporada de novato por una lesión de menisco en la rodilla derecha, sufrida en su primer partido de pretemporada. Su debut llegó en la Semana 1 de 2025, cuando completó 13 de 20 pases para 143 yardas, dos touchdowns por aire, uno terrestre y una intercepción en Monday Night Football. Sus tres anotaciones llegaron en el último cuarto para impulsar una remontada y conseguir el reconocimiento como Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC.

Sin embargo, un esguince alto de tobillo ante Atlanta en la Semana 2 volvió a interrumpir su desarrollo: se perdió cinco partidos y regresó hasta la Semana 9 contra Detroit. Terminó aquella campaña con diez titularidades y una marca de 6-4, aunque sus estadísticas reflejaron las dificultades para sostener la producción. Completó 140 de 243 pases, un 57.6%, para 1,632 yardas, 11 touchdowns y 12 intercepciones, con un rating de 72.6.

De primera ronda a tercer quarterback detrás de Murray y Wentz

El panorama cambió durante la preparación para 2026, cuando Minnesota incorporó a Kyler Murray como agente libre y lo nombró titular el 11 de agosto. McCarthy perdió esa competencia y terminó como tercer quarterback, también detrás de Carson Wentz, después de que otra lesión de tobillo le impidiera disputar el último encuentro de pretemporada.Los Vikings invirtieron la décima selección global en él y lo traspasaron por una quinta ronda después de apenas diez aperturas.

Minnesota, mientras tanto, comenzó la temporada con marca de 3-0, después de cerrar 2025 con cinco victorias consecutivas. Incluso cuando Murray salió del primer partido tras once jugadas para entrar al protocolo de conmoción, la alternativa elegida fue Wentz, quien también abrió el encuentro de la Semana 2. Murray recuperó la titularidad en la tercera jornada, mientras el egresadp de Michigan quedó sin espacio en la rotación principal de quarterbacks.

Jameis Winston sigue como titular: el escenario que encontrará McCarthy

El canje no convierte automáticamente a McCarthy en el nuevo titular de los Giants: según ESPN, John Harbaugh aseguró después del triunfo del domingo que Winston conservaría el puesto incluso si incorporaban a otro quarterback. Desde que sustituyó a Dart, el veterano completó el 51% de sus pases para 229 yardas, sin touchdowns y con una intercepción. Nueva York viene de vencer 12-7 a Tennessee Titans en MetLife Stadium, sin anotar un touchdown, para mejorar su marca a 2-1.

McCarthy trabajará ahora con John Harbaugh, hermano de Jim, quien lo dirigió en Michigan antes de su llegada a la NFL. Para los Giants, representa una alternativa adicional ante la ausencia de Dart; para el quarterback, un nuevo entorno en el que buscar continuidad y mejorar la precisión que le faltó en Minnesota. No llega con la titularidad prometida, pero sí con una nueva oportunidad para desarrollar el potencial que lo llevó al top 10 del draft, después de un inicio de carrera marcado por lesiones, apariciones intermitentes y cambios de rol.