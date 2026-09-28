Javier Aguirre tiene cuentas pendientes con Anthony Gordon: el Vasco revela qué le dirá en su reencuentro

Valencia presentó a Javier Aguirre frente a los medios de comunicación este lunes 28 de septiembre, en una nueva aventura del técnico mexicano en España

El posible reencuentro de Javier Aguirre con Anthony Gordon | Imago7

Valencia presentó oficialmente a Javier Aguirre ante los medios de comunicación este lunes 28 de septiembre. El nuevo técnico de Mestalla no tuvo reparo en responder cada una de las preguntas, sin embargo, una de las respuestas más destacadas de la conferencia de prensa estuvo relacionada con su posible reencuentro con Anthony Gordon, jugador del Barcelona al que probablemente enfrente en enero.

Una de las imágenes más virales del último Mundial 2026 la protagonizaron el Vasco Aguirre y Anthony Gordon, una de las figuras de Inglaterra. El entonces técnico de la Selección Mexicana le dijo “Fuck you” en tono de broma durante el encuentro de octavos de final que disputaron ambos equipos en el mítico Estadio Azteca. El clip recorrió todo internet en cuestión de minutos por el buen humor que mostraron ambos personajes después de la victoria del conjunto británico por 2-3, en un clásico instantáneo de la historia de las Copas del Mundo.

“Fue una tontería, una ocurrencia ahí en plena vorágine del Mundial. Son cosas que pasan y ya no le doy más vueltas”, declaró Javier Aguirre frente a los medios de comunicación. “Lo saludaré con mucho cariño. Hay una foto muy bonita. A lo mejor le pediría que me la firme, fíjate, para mis hijos. Sí, está bonita la foto, muy bonita. Habla bien castellano el güey, por cierto”.

Un sector de la prensa internacional colocó el México vs Inglaterra de la pasada Copa del Mundo como uno de los mejores partidos en la historia del torneo. Algunos medios titularon la hazaña de los Tres Leones como “El Aztecazo definitivo”, al resaltar el historial ampliamente positivo que tenía la Selección Mexicana en la Catedral de los Mundiales antes de perder ante los ingleses. Sin embargo, entre las postales que dejó aquel partido también apareció la de Javier Aguirre, quien, a pesar de la enorme presión que rodeaba el encuentro, mantuvo su buen humor durante aquel peculiar episodio con Anthony Gordon.

El futbolista de Inglaterra declaró más tarde que el “Fuck you” del Vasco Aguirre no lo tomó en ningún momento como un insulto, sino como un halago por su desempeño en el partido, e incluso calificó al estratega mexicano como un tipo divertido.

¿Cuándo sería el reencuentro de Javier Aguirre y Anthony Gordon en el Barcelona vs Valencia?

Valencia perdió en Mestalla por 0-5 ante el Barcelona el pasado 6 de septiembre. La próxima vez que los Naranjeros se enfrenten al conjunto azulgrana será el 31 de enero, con las cámaras nuevamente encima de Javier Aguirre y Anthony Gordon, quienes volverán a verse las caras, pero esta vez como rivales.