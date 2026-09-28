Barcelona y Florentino Pérez se citan en los tribunales por el Caso Negreira

El conflicto entre los dos llegará a los juzgados tras las declaraciones del presidente del Real Madrid

Barcelona espera llegar a un acuerdo con Florentino antes de demandarlo. | Reuters.

El conflicto entre FC Barcelona y Florentino Pérez tendrá un nuevo capítulo fuera de las canchas. Un juez fijó para el próximo 25 de noviembre el acto de conciliación entre el club azulgrana y el presidente del Real Madrid, como paso previo a una posible querella penal presentada por la entidad catalana por presuntas calumnias.

La cita se llevará a cabo en los Juzgados de Madrid a las 09:40 horas (tiempo local), después de que el Barcelona presentara una demanda de conciliación contra Florentino Pérez por unas declaraciones realizadas en mayo, relacionadas con el Caso Negreira y la situación arbitral que involucra al conjunto catalán.

El origen del enfrentamiento se encuentra en una rueda de prensa del presidente del Real Madrid del pasado 12 de mayo, en la que cuestionó los resultados obtenidos por su club durante los últimos años y afirmó que varias ligas habían sido perjudicadas por decisiones arbitrales. Pérez señaló que el Barcelona había sido beneficiado en el contexto del Caso Negreira, una postura que generó la reacción de la directiva azulgrana.

El Barcelona considera que esas manifestaciones afectaron la imagen y reputación de la institución, por lo que solicitó que Florentino Pérez se retracte de sus palabras. La entidad catalana estableció que, si no existe una rectificación durante el acto de conciliación, avanzará con una querella criminal contra el dirigente madridista.

¿Qué busca el Barcelona con el acto de conciliación?

El procedimiento de conciliación funciona como un paso previo antes de presentar una querella por un presunto delito de calumnias contemplado en el artículo 205 del Código Penal español. En esta instancia, el objetivo es que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo antes de acudir a una nueva fase judicial.

Dentro de su postura, el Barcelona solicita que Florentino Pérez reconozca que sus declaraciones fueron incorrectas o, en caso contrario, que detalle las acusaciones realizadas sobre presuntos beneficios arbitrales y los elementos que sustentan sus afirmaciones.

La disputa tiene como trasfondo el Caso Negreira, una investigación relacionada con los pagos que el Barcelona realizó durante años a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El club azulgrana ha defendido que esos pagos correspondían a informes y asesorías arbitrales, mientras que otras partes han cuestionado su naturaleza.

La relación institucional entre Barcelona y Real Madrid, dos de los clubes más importantes del futbol español, atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. El enfrentamiento pasó de los comunicados y declaraciones públicas a una disputa que podría llegar a los tribunales si no existe un acuerdo en noviembre.

Florentino Pérez, ante una posible querella

De acuerdo con la postura del Barcelona, si el presidente del Real Madrid no comparece o no atiende la solicitud de rectificación, el club catalán podría presentar formalmente la querella penal anunciada. En caso de que la parte solicitante no acuda al acto, el procedimiento sería archivado; mientras que si no se presenta la parte requerida, se consideraría intentada la conciliación.

El enfrentamiento comenzó después de que Florentino Pérez también mencionara que el Real Madrid preparaba documentación relacionada con el Caso Negreira para presentarla ante organismos deportivos, mientras el Barcelona rechazó esas acusaciones y anunció acciones legales.

El próximo 25 de noviembre será la primera fecha clave para conocer si Barcelona y Florentino Pérez alcanzan un acuerdo o si el conflicto entre ambos continúa por la vía judicial. El resultado del encuentro podría abrir un nuevo episodio en una rivalidad que históricamente ha marcado al futbol español.