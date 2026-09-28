Gustavo Alfaro no se confía de Colombia: “Está viviendo un cambio como Paraguay”

Paraguay viene de derrotar en duelo amistoso a su similar de Bolivia en el Audi Field, ubicado en Washington D. C., Estados Unidos.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay | REUTERS

La Selección Colombia empató 1-1 ante México, en lo que se convirtió el primer partido de la ‘Tricolor’ después de lo que fue su participación en el Mundial 2026, en el que llegó hasta octavos de final donde quedó eliminado a manos de Suiza en tanda de penales, una cita orbital en la que se esperaba mucho más.

El próximo rival del combinado ‘cafetero’ será Paraguay este 2 de octubre y precisamente el entrenador de la ‘Albirroja’ Gustavo Alfaro habló sobre este duelo: “Tenemos otra prueba muy buena con Colombia el próximo viernes. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros”.

“El sábado veía el partido de Colombia vs México, parecía un partido de un Mundial, se jugó con mucha intensidad. Colombia lo fue ganando rápido, un muy buen gol de Suárez; después México obviamente atacó. Un proceso nuevo, con Rafa Márquez que venía del proceso anterior, y una continuidad, la de Néstor Lorenzo”, aseguró el timonel en rueda de prensa.

“En el segundo tiempo, la presión de México hizo que tuviera una jugada individual y pudiese empatar el partido. Los dos lo pudiesen haber ganado. Se jugó con una intensidad típica de Mundial, fue un muy lindo partido, para verlo, el que jugaron Colombia y México. No tengo ninguna duda que así va a ser el de Colombia y Paraguay”, ultimó.

Cabe mencionar que los guaraníes también llegaron hasta los octavos de final del pasado Mundial. En un partido más físico que futbolístico, Francia se quedó con el pasaje a los cuartos de final, tras el solitario gol de Kilyan Mbappé al 70′ desde el punto penal. Por poco y repiten la épica protagonizada ante Alemania en 16vos.

La Selección Colombia llega a este compromiso en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, Estados Unidos después de haber igualado con los ‘aztecas’ el pasado sábado 26 de septiembre 1-1, un compromiso en el que Néstor Lorenzo probó un par de jugadores nuevos y le dio más minutos a otros.

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