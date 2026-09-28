Bastian Schweinsteiger cuestiona a Alemania tras derrota ante Grecia: “Ya no somos una selección top”

El campeón del mundo de 2014 analizó el momento de la Mannschaft y señaló la falta de futbolistas capaces de marcar diferencias

Schweinsteiger se lanza contra la selección alemana | Imago7

Bastian Schweinsteiger habló sobre el presente de la selección alemana después de la derrota 0-1 ante Grecia en la UEFA Nations League. El campeón del mundo en 2014, como analista de ARD, realizó una evaluación del equipo dirigido por Jürgen Klopp y señaló algunos aspectos que considera importantes para recuperar protagonismo.

“Ya no somos una selección top, hemos caído en la mediocridad. No hemos conseguido colocar al rival de tal manera que pase algo”, declaró Schweinsteiger tras el encuentro. El exmediocampista alemán agregó que el equipo nacional necesita encontrar nuevamente futbolistas capaces de cambiar el rumbo de los partidos.

Schweinsteiger también hizo referencia a la falta de jugadores que puedan marcar diferencias en momentos determinantes. “Ya no tenemos jugadores que marquen la diferencia”, explicó el exjugador del Bayern Munich, quien comparó esa situación con la que observó en Grecia, donde destacó nombres como Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis y Vangelis Pavlidis.

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La derrota ante Grecia representó el primer tropiezo de Jürgen Klopp como entrenador de Alemania. El técnico asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas durante el partido y reconoció que el proceso requiere tiempo para encontrar la fórmula adecuada.

“La alineación, el dibujo y los cambios son al cien por cien responsabilidades mías”, señaló Klopp después del encuentro. El estratega alemán explicó que continúa evaluando futbolistas para construir una nueva base en la selección después de convocar a 44 jugadores durante sus primeros cuatro partidos al frente del equipo.

A pesar de sus críticas, Schweinsteiger respaldó el proceso de Klopp y señaló que el entrenador se encuentra en una etapa inicial de búsqueda. “Klopp está en una fase de búsqueda. Es solo el segundo partido. No es mago”, comentó el campeón mundial de 2014 en declaraciones recogidas por ARD.

La selección alemana suma dos partidos sin victoria desde la llegada de Klopp al banquillo. Después del empate 1-1 ante Países Bajos y la derrota frente a Grecia, la Mannschaft ocupa la tercera posición de su grupo en la Nations League, por detrás de Grecia y Países Bajos.

Alemania buscará cambiar la dinámica en su próximo compromiso ante Serbia, programado para el jueves. Mientras tanto, Klopp mantiene su postura de construir el equipo con base en nuevos futbolistas y automatismos de juego. “Prefiero un mal comienzo a un mal final. Todo encajará si hacemos las cosas correctas”, explicó el entrenador alemán.