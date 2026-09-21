¡Confirmado! Luis Miguel anuncia Tour 2027: ¿Dónde y cuándo serán sus conciertos? Esto sabemos

El cantante mexicano iniciará una nueva gira después de una pausa de dos años

Después de dos años de ausencia, Luis Miguel preparar tour 2027 | @LMXLM

El Sol de México está de vuelta. El cantante mexicano Luis Miguel anunció a través de sus redes sociales oficiales su Tour 2027, luego del éxito que tuvieron sus giras anteriores, realizadas en 2023 y 2024.

En sus cuentas oficiales solo se pudo ver una imagen del cantante con la frase “Tour 2027”, acompañada de su nombre. Sin embargo, la publicación no incluyó una lista de fechas ni los recintos en los que se presentará.

Luis Miguel se ha caracterizado por sus interpretaciones durante los conciertos y por el amplio repertorio de canciones mexicanas que ha llevado más allá de las fronteras del país. El cantante también ha reunido público en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa.

Conciertos de Luis Miguel en 2027: todo lo que sabemos de su próxima gira

En el anuncio de Luis Miguel en sus redes sociales no se dieron a conocer fechas concretas de las presentaciones del artista. Por ello, hasta el momento se desconoce cuándo y dónde iniciará su nueva gira de conciertos.

Debido a que todavía no se han confirmado las fechas del Tour 2027 ni los recintos que formarán parte de la gira, tampoco existe información oficial sobre los precios de los boletos.

Se espera que en las próximas horas o días se conozcan más detalles de la próxima gira del Sol de México. Por ello, sus seguidores deberán mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales ante cualquier nueva información al respecto.

¿Cuándo fue la última gira de conciertos de Luis Miguel y dónde?

De acuerdo con la página oficial de Luis Miguel, el cantante mexicano realizó giras durante 2023 y 2024. La primera comenzó el 3 de agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, y terminó en diciembre de ese mismo año en la Ciudad de México.

Al año siguiente, Luis Miguel inició su gira en enero de 2024 en República Dominicana y concluyó en diciembre en la capital argentina. Por ahora no existe una fecha oficial para el inicio del Tour 2027, por lo que habrá que esperar el anuncio completo del cantante para conocer su calendario.

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