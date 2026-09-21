San Pedro explota contra el arbitraje: “Queremos justicia deportiva”

El club de San Marcos publicó un comunicado en el que cuestionó diferentes decisiones arbitrales.

San Pedro elevó un reclamo tras el empate ante Cobán Imperial | Facebook: San Pedro

San Pedro se pronunció después del empate 1-1 frente a Cobán Imperial por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026. El club de San Marcos publicó un comunicado en el que cuestionó diferentes decisiones arbitrales y solicitó que las acciones del encuentro sean revisadas por las autoridades correspondientes.

El conjunto sampedrano comenzó perdiendo por el gol de Michael Moreira a los 59 minutos, pero consiguió igualar en el tiempo agregado. Renny Folleco marcó el 1-1 al 90+1 y permitió que el equipo conservara su invicto como local, después de haber ganado sus cinco presentaciones anteriores en casa.

El encuentro también estuvo marcado por las expulsiones. Germán Águila recibió la tarjeta roja durante el primer tiempo, mientras que el entrenador Edwin Vázquez y el asistente Williams Omar Villagrán también fueron expulsados durante un partido en el que San Pedro manifestó su disconformidad con el arbitraje.

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San Pedro pide que las decisiones sean revisadas

Horas después del encuentro, la institución publicó un mensaje en sus redes sociales. “No pedimos favores, no pedimos que nadie juegue a nuestro favor. Pedimos algo mucho más sencillo: justicia, imparcialidad y deportividad”, expresó el club al explicar su posición sobre lo ocurrido.

San Pedro aseguró además que no considera que se trate de una situación aislada. Según su comunicado, existen antecedentes con este arbitraje que generan preocupación dentro de la institución y afectan, desde su perspectiva, las condiciones en las que debe competir durante el campeonato.

El club también hizo referencia a las imágenes disponibles del partido y solicitó que sean analizadas. “Queremos competir. Queremos hacerlo en igualdad de condiciones. Queremos justicia deportiva”, concluyó el comunicado difundido después del empate contra Cobán Imperial.

La postura de San Pedro tuvo posteriormente una respuesta desde el Departamento de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala. Su director, Felipe Ramos Rizzo, analizó públicamente una de las acciones cuestionadas por el conjunto sampedrano.

Ramos Rizzo consideró correcta la expulsión de Germán Águila y respaldó la actuación de Cristopher Corado y su equipo arbitral en esa jugada. De esta manera, el análisis del Departamento de Arbitraje presentó una postura diferente a la expresada por San Pedro tras el 1-1 ante Cobán Imperial.

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