La paradoja del gol: América es el equipo más goleador de Colombia… ¡sin un ‘9’ de área!

En 12 fechas jugadas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, América de Cali es el equipo más goleador de Colombia con 21 anotaciones a favor.

América de Cali y su ataque | Vizzor

América de Cali ha tenido un segundo semestre de 2026 de ensueño. Los dirigidos por David González han mostrado un rendimiento más que superlativo y son los actuales líderes de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Ahora bien, mucho se ha hablado de la no presencia de un delantero goleador en los ‘diablos rojos’. Sin embargo, eso no ha impedido que sean el equipo más goleador de Colombia en la actualidad.

El rojo de la capital del Valle del Cauca tiene 21 puntos en 10 partidos jugados y una diferencia de gol de +15. Al sol de hoy, los ‘escarlatas’ solo han recibido seis goles y han anotado un total de 21 tantos. En esta edición 2026-II de la liga colombiana, América ya ha enfrentado a Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Once Caldas, Atlético Nacional, Santa Fe, Junior, Jaguares de Córdoba, Alianza, Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

El ataque del América de Cali es comandado por Yeison Guzmán, Tomás Ángel, Luis Quiñónes y Jhon Murillo. Como bien se puede evidenciar, un equipo que no plantea sus partidos desde un delantero centro con características de referencia área. Justamente, el hijo de Juan Pablo Ángel es quien ha tomado ese rol siendo un media punta o un extremo por banda.

A pesar de no tener delantero, en América de Cali llueven goles

Sin un ‘killer’ en cancha, Yeison Guzmán es quien se ha hecho cargo de la relación estrecha con la red contraria. El número 10 del América de Cali acumula siete goles en en 10 partidos jugados. Tres ellos desde el lanzamiento desde el punto del penal. Deportes Tolima, Alianza, Jaguares, Atlético Nacional, Boyacá Chicó por duplicado e Internacional de Bogotá, han sido sus víctimas.

De resto los jugadores de ataque se repartan tan solo un par de anotaciones. Tomás Ángel, que actúa como falso nueve en el equipo orientado por David González apenas lleva dos tantos en la temporada. Y, por su parte, Jhon Murillo, Tilman Palacios y Luis Quiñónes, tiene un gol en lo que va de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

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Una trabajo más que exhaustivo del entrenador paisa para que con la ausencia de una referencia de área en el terreno de juego, su equipo sea el más goleador de Colombia en la actualidad. Una prueba más de que David González tiene la magia para sacar la mejor versión de Yeison Guzmán.

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