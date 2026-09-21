Mbappé niega tensión con Dembélé tras el cruce por el Balón de Oro

El atacante francés aseguró que ya habló con su compañero y descartó cualquier problema entre ambos

Mbappé niega problemas con Dembélé | Reuters/Kyle Ross

La pelea por el Balón de Oro generó un intercambio de declaraciones entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé que abrió especulaciones sobre una posible tensión entre los dos referentes de la selección francesa. Sin embargo, con ambos concentrados con Les Bleus, el delantero del Real Madrid aseguró que no existe ningún problema entre ellos.

La situación comenzó después de una entrevista que Mbappé concedió a France Football el pasado 11 de septiembre, donde habló sobre sus posibilidades de conquistar el premio que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres. En sus declaraciones, el atacante comparó su trayectoria con la de Dembélé y explicó que ambos tuvieron caminos distintos.

“Siempre se le ha considerado un jugador con talento. A mí siempre me han visto como el elegido. Estuve en la cima desde el principio. Él tuvo un camino diferente, lesiones, pero se recuperó bien”, comentó Mbappé al referirse a quien fue su compañero durante su etapa en el Paris Saint-Germain.

La frase sobre ser “el elegido” tomó relevancia cuando Dembélé respondió días después en una entrevista con Ligue 1+. El actual ganador del Balón de Oro habló sobre su carrera y destacó el esfuerzo que realizó para alcanzar el reconocimiento individual.

“Durante toda mi carrera, no he dicho ni una palabra, he trabajado muchísimo. Como dije, nunca he sido el elegido, pero he trabajado duro”, expresó Dembélé, quien recordó que su rendimiento durante la pasada temporada con el PSG le permitió conquistar una campaña destacada.

El reencuentro de ambos jugadores con la selección francesa aumentó la atención sobre la relación entre las dos figuras ofensivas. Ante las versiones que apuntaban a una diferencia entre ambos, Mbappé decidió aclarar la situación y aseguró que mantiene una buena relación con su compañero.

“Ya lo he hablado con él y no, no hay tensiones. Es un amigo. Creo que realmente no hay ningún problema al respecto, estoy muy tranquilo”, señaló Mbappé durante un evento relacionado con uno de sus patrocinadores. El delantero también consideró que el contexto de la selección francesa impulsó la conversación alrededor del tema.

“En época de la Liga de las Naciones y de la selección francesa, siempre hay que buscar un tema de debate y creo que este está muy bien elegido”, explicó el futbolista del Real Madrid, quien restó importancia a las interpretaciones generadas por las declaraciones de ambos.

Sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, Mbappé aseguró que considera que tuvo una temporada con números importantes. “He tenido un gran año a nivel individual. Sé que es el criterio más importante para el Balón de Oro. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones”, afirmó el atacante, quien reconoció que la edición de este año presenta una competencia abierta entre varios candidatos.

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