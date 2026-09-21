¡Entre algodones! Los jugadores que Junior recupera en su departamento médico

Luis Fernando Muriel, Kevin Pérez, Fabián Correa y Joel Canchimbo, se encuentra en el departamento médico del Junior de Barranquilla.

Lesionado del Junior | Vizzor

Junior de Barranquilla renació en Bogotá. El partido válido por la jornada número 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II significó su primer triunfo en el semestre. Ante Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo, los costeños ganaron, gustaron y golearon por cuatro goles a uno. Ahora, el reto será en ganar todo lo que queda para meterse nuevamente a la final del Fútbol Profesional Colombiano.

Justamente, con la esperanza renovada, la plantilla toma aún más importancia con no solamente quienes están, sino también con quienes aún no están disponibles. Con ese contexto, Junior reveló sus jugadores que hacen parte del departamento médico en la actualidad.

Un dato no menor, debido al alto trajín de partidos que se avecinan y el poco margen de error para clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali, son algunos de los rivales que le quedan al Junior en este 2026-II.

Cuatro jugadores en el departamento médico del Junior de Barranquilla

Luis Fernando Muriel, Kevin Pérez, Fabián Correa y Joel Canchimbo, se encuentra en procesos de recuperación para ver si llegan al último tramo del campeonato colombiano. El número 10 del Junior de Barranquilla continúa su proceso de recuperación, pero ya realiza trabajos de campo.

Por su parte, Kevin Pérez y Fabián Correa ya están en fase de readaptación deportivo para ser tenido en cuenta por Sebastián Viera. Todo este proceso bajo las órdenes del preparador físico, Gaitán. Así mismo, Joel Canchimbo, la joyita naciente del elenco ‘tiburón’ continúa su proceso de rehabilitación y se encuentra en fase 4.

Al finalizar esta semana, se le realizará un nuevo examen físico a Joel Canchimbo para determinar si puede comenzar trabajos en campo de juego o no. Vale la pena recordar que, el próximo reto del Junior de Barranquilla será en condición de local para recibir al Deportivo Independiente Medellín.

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