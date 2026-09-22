El reto de Javier Aguirre en Valencia comienza con tres semanas de trabajo antes de volver a LaLiga

El técnico mexicano llegará durante la Fecha FIFA y aprovechará la pausa internacional para conocer a su nueva plantilla

El Vasco y su reto con el Valencia | Imago7

Javier Aguirre tendrá una oportunidad clave antes de debutar oficialmente con el Valencia. El entrenador mexicano llegará a Mestalla en medio de la Fecha FIFA, un escenario que le permitirá contar con cerca de tres semanas de trabajo para conocer a su plantilla, ajustar detalles y preparar el regreso del equipo a LaLiga.

El ‘Vasco’ está por cerrar su llegada al conjunto español, después de que ambas partes avanzaran en los últimos detalles del acuerdo que lo vinculará con el Valencia hasta el próximo 30 de junio. Su misión será cambiar la dinámica de un equipo que actualmente se encuentra en puestos de descenso.

A diferencia de otros entrenadores que asumen un cargo con partidos inmediatos, Aguirre tendrá un periodo de adaptación antes de su primer compromiso oficial. El mexicano viajará a España el próximo miércoles y será presentado, además de dirigir su primera sesión de entrenamiento, hasta el jueves.

Durante este periodo, el técnico podrá evaluar de cerca a los futbolistas disponibles y comenzar a implementar su idea de juego. Aguirre y su cuerpo técnico ya realizaron un primer análisis de la plantilla, aunque las decisiones definitivas llegarán después de observar el rendimiento del grupo en los entrenamientos.

El entrenador mexicano llegará acompañado por parte de su equipo de confianza. Toni Amor será su auxiliar técnico, mientras que Pol Lorente se incorporará como preparador físico después de finalizar su etapa con la Selección Mexicana. Ambos serán piezas importantes durante la preparación inicial del Valencia.

Una de las principales tareas de Aguirre será fortalecer una defensa que ha sido identificada como una de las áreas a mejorar. En las conversaciones que ha sostenido con el director deportivo Braulio Vázquez, el estratega ya intercambió puntos de vista sobre las necesidades del plantel, especialmente en la posición de central.

Mientras Aguirre inicia su etapa en España, Óscar Sánchez continuará al frente de los entrenamientos del primer equipo. El Valencia decidió mantener al técnico murciano durante esta transición hasta que el mexicano asuma formalmente el mando de la plantilla.

Con tres semanas de preparación por delante, Aguirre tendrá tiempo para trabajar aspectos tácticos, analizar a sus jugadores y definir el plan que seguirá en su regreso a LaLiga. Incluso, el entrenador no descarta solicitar un partido amistoso antes del duelo ante el Racing para llegar con mayor ritmo competitivo a su estreno con el Valencia.

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