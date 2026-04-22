Jeremiyah Love, el corredor generacional que puede ‘enamorar’ a más de uno y que sacude el NFL Draft 2026

En 2025 con Notre Dame, el corredor registró 1,372 yardas y 21 anotaciones totales y fue finalista al Trofeo Heisman

Photo by Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jeremiyah Love se perfila como uno de los nombres más atractivos rumbo al NFL Draft 2026, en una posición que en los últimos años ha generado debate sobre su valor dentro de las primeras selecciones. El corredor surgido de Notre Dame ha logrado colocarse como un talento generacional gracias a una combinación poco común de velocidad, físico y versatilidad, elementos que lo han llevado a posicionarse como uno de los prospectos más completos de su generación.

Desde el aspecto físico, Love presenta condiciones que lo diferencian del resto. Con una velocidad de 4.36 segundos en las 40 yardas y un físico de 1.83 metros y 97 kilogramos, el corredor combina explosividad con potencia, algo que le permite ser igual de efectivo en campo abierto como en situaciones de contacto. Esta dualidad lo convierte en un jugador difícil de contener, capaz de adaptarse a distintos esquemas ofensivos sin perder efectividad.

Velocidad y físico: la base del talento de Jeremiyah Love

Uno de los rasgos más llamativos en su juego es la capacidad de generar jugadas explosivas de forma recurrente. Love se consolidó como un corredor de grandes trayectorias, registrando cerca de 30 anotaciones de más de 30 yardas durante su etapa universitaria, incluyendo una carrera de 98 yardas que ejemplifica su capacidad para cambiar el rumbo de un partido en cuestión de segundos. Este tipo de impacto inmediato es uno de los atributos más valorados en el fútbol americano actual.

Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Más allá de su velocidad, su versatilidad amplía aún más su valor. No se limita al juego terrestre tradicional, ya que también ha sido utilizado en esquemas RPO (opción de corrida o pase), en jugadas de pantalla y como receptor en el slot, lo que le permite influir en distintas facetas del ataque. Esta capacidad de desempeñarse como un arma de tres downs lo convierte en una pieza ideal para ofensivas modernas que buscan dinamismo y múltiples variantes.

Producción y versatilidad: los números que respaldan su impacto

Otro de los elementos que fortalece su perfil es su seguridad con el balón. Durante su carrera en Notre Dame acumuló más de 490 oportunidades sin registrar un solo balón suelto, una cifra que refleja disciplina, concentración y técnica en situaciones de contacto. Este tipo de consistencia es clave para equipos de la NFL, donde cada posesión puede definir el resultado de un partido.

En cuanto a producción, Love ha demostrado una evolución constante. En 2024 superó las 1,100 yardas terrestres y sumó 17 touchdowns, mientras que en 2025 elevó su rendimiento a 1,372 yardas y 21 anotaciones totales, estableciendo un récord histórico en Notre Dame. Además, en sus últimos 28 partidos acumuló 40 touchdowns, una muestra clara de su capacidad para mantenerse como un factor determinante a lo largo del tiempo.

Photo by Eakin Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Draft 2026: Jeremiyah Love y su lugar entre los mejores prospectos

A nivel comparativo, su talento ha sido colocado a la altura de figuras recientes. Love es considerado un prospecto con características similares a Bijan Robinson y Jahmyr Gibbs, quienes han tenido impactoen sus primeros años en la NFL, lo que refuerza la percepción de que puede convertirse en una pieza central dentro de cualquier ofensiva profesional. Su calificación de 95.2 por parte de Pro Football Focus en 2025 respalda esa proyección.

De cara al Draft 2026, su nombre aparece de forma constante entre los primeros lugares en los análisis especializados. Equipos como Arizona, Tennessee, Giants o Washington podrían seleccionarlo dentro de los primeros siete lugares, en un contexto donde el valor del corredor vuelve a estar en discusión. Sin embargo, el perfil de Jeremiyah Love parece suficiente para romper cualquier tendencia y consolidarse como uno de los prospectos más espectaculares y completos de su generación.

Te puede interesar: