Del gol a la preocupación: Lamine Yamal se lesiona en el Camp Nou a 50 días del Mundial

El atacante blaugrana pidió su cambio después de abrir el marcador ante Celta de Vigo

La noche en el Camp Nou dejó una imagen que encendió las alarmas en el Barcelona. Lamine Yamal, una de las piezas más determinantes del equipo, tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir una aparente lesión muscular justo después de marcar el 1-0 ante el Celta desde el punto penal.

El joven extremo fue protagonista en el minuto 41, cuando ejecutó con precisión el cobro desde los once pasos para adelantar al conjunto blaugrana. Sin embargo, la celebración duró apenas unos segundos. Tras el disparo, Yamal levantó el brazo y se dejó caer sobre el césped, evidenciando molestias inmediatas.

Las imágenes no dejaron lugar a dudas. El futbolista permaneció tendido mientras solicitaba asistencia médica, en una acción que rápidamente generó preocupación tanto en el banquillo como en la grada. Todo apuntó desde el inicio a una lesión de tipo muscular.

Mientras el partido se encontraba detenido por algunos instantes, también se vivió un momento de tensión en las tribunas, ya que los servicios médicos del Barcelona se desplazaron hacia otro sector del estadio por un aficionado que presentó problemas de salud, lo que prolongó la pausa en el encuentro.

Ya en el minuto 43, Lamine Yamal sostuvo una breve conversación con el técnico Hansi Flick, quien se acercó para conocer su estado. Sin embargo, el propio jugador dejó el campo, fue sustituido y se dirigió directamente a los vestuarios ante un inminente problema muscular que le impidió continuar.

La escena reflejó el impacto de la situación. El Barcelona celebraba una ventaja en el marcador, pero al mismo tiempo perdía a uno de sus elementos más desequilibrantes. El gol terminó teniendo un costo alto para el equipo catalán.

A la espera de un parte médico oficial, la preocupación crece no solo en el club, sino también a nivel internacional, ya que el Mundial de 2026 se encuentra a poco más de 50 días. La condición física de Yamal se vuelve un tema sensible por su peso dentro de la selección.

El entorno blaugrana sigue atento a la evolución del jugador. Lamine Yamal se ha consolidado como un futbolista clave en el esquema ofensivo, y su posible ausencia, tanto en el cierre de temporada como en la Copa del Mundo, encendería las alarmas en el fútbol mundial.

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