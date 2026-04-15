Conoce el día, horario y el orden de selecciones del reclutamiento del fútbol americano

¿Cuándo es el NFL Draft 2026? | Imagn Images

El Draft de la NFL, La Fábrica de la Ilusión del fútbol americano, está a punto de abrir sus puertas para dar la bienvenida a los jugadores que llegarán al profesionalismo en esta generación 2026. Tres meses y medio después del Super Bowl, los 32 equipos de la NFL ponen la mirada en el reclutamiento de jugadores provenientes de la NCAA, buscando esa pieza faltante que les permita dar el siguiente paso en sus objetivos de pelear por el trofeo Vince Lombardi.

Como ya es costumbre, el Draft se realizará en una nueva sede y durante tres días. Pittsburgh fue elegida para recibir la edición 2026, comenzando todo el jueves 23 de abril, con la primera ronda. El viernes 24 se elegirán la segunda y tercera ronda, con las últimas cuatro el sábado 25. En estos tres días, 257 jugadores escucharán su nombre y cumplirán el sueño de llegar a la NFL.

¿Qué equipo tiene la primera selección del Draft?

La primera selección se lleva los reflectores cada Draft. En la NFL, el equipo que termina con la peor marca recibe ese primer pick, que generalmente es utilizada para tomar al nuevo quarterback franquicia.

Para 2026, los Raiders tendrán la primera selección, luego de que el primer y único año de Pete Carroll en Las Vegas fuera un desastre, con marca de 3-14. El equipo negro y plata apunta a tomar al ganador del Trofeo Heisman y campeón con los Indiana Hoosiers, Fernando Mendoza.

NFL Draft 2026: el orden de selecciones de la primera ronda

Debido a múltiples traspasos, solo 27 equipos tienen selección de primera ronda. Hay cinco que tienen varios picks entre las primeras 32 selecciones: Cowboys (por el cambio de Micah Parsons), Jets (Sauce Gardner), Dolphins (Jaylen Waddle), Chiefs (Trent McDuffie) y Browns (Travis Hunter). Eso deja a Dallas, Indianapolis, Atlanta, Denver y Jacksonville sin pick en la primera ronda. Rams cambió su pick a Kansas City, pero el traspaso del anterior Draft con los Falcons les da una selección a mitad del Día 1.

Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Tennessee Titans New York Giants Cleveland Browns Washington Commanders New Orleans Saints Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals Miami Dolphins Dallas Cowboys Los Angeles Rams (de Atlanta Falcons) Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers New York Jets (de Indianapolis Colts) Detroit Lions Minnesota Vikings Carolina Panthers Dallas Cowboys (de Green Bay Packers) Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Philadelphia Eagles Cleveland Browns (de Jacksonville Jaguars) Chicago Bears Buffalo Bills San Francisco 49ers Houston Texans Kansas City Chiefs (de Los Angeles Rams) Miami Dolphins New England Patriots Seattle Seahawks

Mendoza, Downs, Love, Simpson y Sadiq | Getty Images via AFP

Los principales prospectos para el NFL Draft 2026

Los aficionados ponen la vista, sobre todo, en la primera ronda del Draft, ya que suele ser donde se encuentran los mejores jugadores, que pueden cambiar el destino de una franquicia, sobre todo si se trata de un quarterback.

La posición de mariscal de campo no es la de mayor talento en este 2026, ya que Fernando Mendoza podría ser el único que escuche su nombre en el primer día del Draft. Es una generación que tiene más talento en las trincheras, tanto en la línea ofensiva como la defensiva. La posición de receptor también tiene a múltiples prospectos que apuntan a la primera ronda y los linebackers, que varios equipos no consideran una posición premium, tiene a un puñado de jugadores que están entre los más deseados para este año.

QUARTERBACKS: Fernando Mendoza (Indiana), Ty Simpson (Alabama).

(Indiana), (Alabama). CORREDORES: Jeremyiah Love (Notre Dame).

(Notre Dame). RECEPTORES: Jordyn Tyson (Arizona State), Makai Lemon (USC), Carnell Tate (Ohio State), Denzel Boston (Washington), KC Concepcion (Texas A&M).

(Arizona State), (USC), (Ohio State), (Washington), (Texas A&M). ALA CERRADA: Kenyon Sadiq (Oregon).

(Oregon). LINIEROS OFENSIVOS: Francis Mauigoa (Miami), Spencer Fano (Utah), Kadyn Proctor (Alabama), Olaivavega Ioane (Penn State).

(Miami), (Utah), (Alabama), (Penn State). FRONTALES DEFENSIVOS: David Bailey (Texas Tech), Reuben Bain Jr. (Miami), Kendrick Faulk (Auburn), Peter Woods (Clemson), Cashius Howell (Texas A&M), T.J. Parker (Clemson), Caleb Banks (Florida), Kayden McDonald (Ohio State), Christen Miller (Georgia), Akheem Mesidor (Miami).

(Texas Tech), (Miami), (Auburn), (Clemson), (Texas A&M), (Clemson), (Florida), (Ohio State), (Georgia), (Miami). LINEBACKERS: Arvell Reese (Ohio State), Sonny Styles (Ohio State), CJ Allen (Georgia), Anthony Hill Jr. (Texas).

(Ohio State), (Ohio State), (Georgia), (Texas). DEFENSIVOS SECUNDARIOS: Caleb Downs (Ohio State), Jermod McCoy (Tennessee), Mansoor Delane (LSU), Dillon Thieneman (Oregon), Avieon Terrell (Clemson), Brandon Cisse (South Carolina), Emmanuel McNeil-Warren (Toledo).

Horario y dónde ver el NFL Draft 2026

El reclutamiento colegial lo podrás seguir en México por las señales de ESPN y NFL Network, además de seguir toda la información a través de la multiplataforma de Claro Sports. Los horarios de inicio de cada día son distintos. Así está el calendario del Draft:

Jueves 23 de abril | Primera ronda | 18:00 horas de la CDMX

Viernes 24 de abril | Segunda y tercera ronda | 17:00 horas de la CDMX

Sábado 25 de abril | Cuarta a séptima ronda | 10:00 horas de la CDMX.

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