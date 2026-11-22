Los rivales de la División Oeste de la AFC se enfrentan en Denver en la Semana 11. Sigue las acciones de Fernando Mendoza, Bo Nix y compañía

Las Vegas Raiders vs Denver Broncos, en vivo online la NFL | Claro Sports

Las Vegas Raiders visitan a Denver Broncos en la Semana 11 de la NFL. Es el primer partido de Fernando Mendoza como visitante, luego de estrenarse como QB titular en el partido previo ante los campeones Seattle Seahawks.

El partido dará inicio desde el Empower Field at Mile High este domingo 22 de noviembre, en punto de las 15:25 horas, tiempo del centro de México.