Luis Díaz sufrió una lesión el 21 de octubre. Desde entonces el Bayern Munich acumula cuatro victorias y dos empates.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia | REUTERS/Angelika Warmuth

Un mes completo ya cumple Luis Díaz por fuera de las canchas. El colombiano de 29 años sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior de sus muslo izquierdo el pasado 21 de octubre. Justamente en un partido de UEFA Champions League ante Arsenal de Inglaterra.

En dicho encuentro, Luis Díaz fue suplente. Ingresó al minuto 68 al 90 tuvo que ser sustituido por la molestia muscular. Después de más de 30 días siendo baja, el colombiano afirma ya estar completamente recuperado. “Me siento muy bien. Creo que volveré a jugar pronto. No sé si será ya en el próximo partido, peor tengo muchas ganas de volver a jugar”.

Luis Díaz steht kurz vor seinem Comeback: „Ich fühle mich sehr gut. Ich denke, dass ich zeitnah wieder spielen werde. Ob schon im nächsten Spiel, weiß ich noch nicht. Ich bin froh, der Mannschaft wieder zur Verfügung zu stehen. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen.“ @SkySportDE — Kerry Hau (@kerry_hau) November 22, 2026

¿Cómo le ha ido al Bayern Munich sin Luis Díaz?

Desde el 21 de octubre, Bayern Munich ha disputado un total de seis encuentros. El saldo total es de cuatro victorias y dos empates, no ha perdido el equipo de Vincent Kompany desde entonces. Sin embargo, su cuota goleadora si ha bajado sustancialmente. Más allá de la goleada por seis goles a uno ante FC Magdeburg, los ‘bávaros’ solo han anotado más de dos tantos en un mismo partido en una ocasión.

Además, una de las grandes particularidades es que desde su llegada para la temporada 2025-2026, Bayern Munich había ganado todos los clásicos ante Borussia Dortmund. Ahora, sin la presencia del jugador de la Selección Colombia no logró pasar del empate jugando de local.

25.10.2026 | Freiburg 1-3 Bayern Munich | Bundesliga.

28.10.2026 | Bayern Munich 6-1 FC Magdeburg | Copa de Alemania.

31.10.2026 | Bayern Munich 2-2 Borussia Dortmund | Bundesliga.

03.11.2026 | Atlético de Madrid 0-2 Bayern Munich | UEFA Champions League.

07.11.2026 | Mainz 05 1-2 Bayern Munich | Bundesliga.

20.11.2026 | Bayern Munich 1-1 Colonia | Bundesliga.

Los números de Luis Díaz en la temporada 2026-2027

No ha sido el mejor inicio de temporada del extremo colombiano. Pues, comparado con lo que había logrado en su primer curso con la camisetas del Bayern Munich los números siguen muy lejanos. No obstante, su puesto como titular es completamente indiscutido y hace parte de uno de los tridentes ofensivos más importantes del fútbol mundial.

Con un par de situaciones médicas que le han impedido tomar mayor regularidad dentro del terreno de juego. Luis Díaz acumula 11 partidos jugados, cinco goles y una asistencia. Leipzig, Stuttgart y Viking han sido las víctimas del talento del guajiro en esta nueva temporada.

Dicho esto, el regreso a las canchas del atacante ‘cafetero’ se espera para la última semana del penúltimo mes del año. El próximo miércoles 25 de noviembre, Bayern Munich enfrenta a Losc Lille de Francia y tres días después habrá acción por Bundesliga ante el Hamburgo.

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